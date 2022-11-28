İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'de yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BURSA 6°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluİSTANBUL 8°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlıKIRKLARELİ 5°C, 9°CParçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlıKOCAELİ 7°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, batısı ile Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 2°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluDENİZLİ 6°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluİZMİR 9°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlıMUĞLA 6°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlıParçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 10°C, 22°CParçalı bulutluANTALYA 13°C, 21°CParçalı, yer yer çok bulutluHATAY 9°C, 17°CParçalı bulutluISPARTA 3°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluParçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.ANKARA 1°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluESKİŞEHİR 1°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluKONYA 1°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutluSİVAS -2°C, 12°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.BOLU 1°C, 10°CParçalı ve çok bulutluDÜZCE 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU -2°C, 10°CParçalı ve çok bulutluSİNOP 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA 6°C, 10°CParçalı ve çok bulutluARTVİN 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ELAZIĞ 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutluERZURUM -5°C, 6°CParçalı ve çok bulutluKARS -5°C, 8°CParçalı ve çok bulutluVAN -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 3°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluGAZİANTEP 5°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutluSİİRT 6°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluŞANLIURFA 8°C, 16°CParçalı, yer yer çok bulutluÖte yandan uzmanlar İstanbul için kar tarihi verdi.Uzmanlar İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerlerin ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacağını belirtiyor.Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacağını aktardı.Bozkurt sözlerine şu şekilde devam etti:2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.'Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından itibaren 2022-2023 La Nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.'La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.