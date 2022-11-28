İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 28 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yapılan son değerlendirmelere göre çok sayıda il için çok kuvvetli sağanak yağış beklenirken uzmanlar ise İstanbul'da etkili olması beklenen kar için tarih verdi. 10 Aralık tarihinden itibaren kış ayının etkilerinini hissedilmeye başlanacağını belirten uzmanlar soğuk ve sert bir kış yaşanacağını ifade ediyor.
Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Denizli, Manisa çevreleri ve İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muğla çevrelerinde kuvvetli, Datça, Bodrum ve Marmaris'de yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor.
Marmara
Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimleri ile bu akşam saatlerinde İstanbul'un kuzey ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 6°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 8°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ilçeleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 9°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı
KOCAELİ 7°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile Denizli ve Manisa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR 2°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
DENİZLİ 6°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İZMİR 9°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı
MUĞLA 6°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in batısının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 22°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 13°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
HATAY 9°C, 17°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA 3°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İç Anadolu
Parçalı, batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 12°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KONYA 1°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİVAS -2°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
BOLU 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU -2°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
Doğu Anadolu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -5°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 3°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
GAZİANTEP 5°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
SİİRT 6°C, 15°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ŞANLIURFA 8°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
Öte yandan uzmanlar İstanbul için kar tarihi verdi.
Uzmanlar İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerlerin ocak ayında yoğun kar yağışı etkisi altında olacağını belirtiyor.
Afyon Kocatepe Üniversitesi'nden İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, yaptığı değerlendirmede Aralık'ın 10-15'i arasında ilk ciddi kış provası yapılacağını aktardı.
Bozkurt sözlerine şu şekilde devam etti:
LA NİNA ETKİSİ!
2022-2023 kış mevsiminin sert geçeceğini vurgulayan uzmanlar, şehir merkezlerine kar yağışının 10-15 Aralık gibi başlayacağını olacağını öngörüyor. Ayrıca La Nina kışı ile birlikte gece ve gündüz sıcaklıkları arasında 20 derecelik sert sıcaklık farklarının yaşanacağı belirtiliyor.
'Aralık'ın 20'sinden sonra özellikle yılbaşından itibaren 2022-2023 La Nina kışı tam olarak etkisini yansıtmaya başlayacak ve ocak ayında da çok ciddi anlamda yoğun ve etkili kar yağışları bekliyoruz.
Bu yoğun kar yağışı en fazla Marmara bölgesini etkileyecek. İstanbul, Bursa, Bolu, Kocaeli, Çanakkale, Tekirdağ, Balıkesir gibi yerler etkilenecek.'
LA NİNA NEDİR?
La Niña, daha geniş El Niño-Güney Salınımı iklim modelinin bir parçası olarak El Niño'nun daha soğuk karşılığı olan okyanus ve atmosferik bir fenomendir. La Nina, pasifik okyanusu üzerinde etkili olan bir hava akımına verilen ad olarak adlandırılabilir.Pasifik üzerinde bulunan basınç sistemlerine etki eden La Nina, Türkiye üzerinde direkt etki gösteremez fakat Pasifik üzerinde gösterdiği etki dolaylı yoldan Türkiye'yi de etkisi altına alır.La Nina kuvvetlendiği zaman dünya soğuma evresine giriyor ve buzul miktarları artıyor. La Nina döneminde sıcak sular Asya kıtasına doğru giderken, ABD ve diğer bölgelerde hava soğumaktadır.