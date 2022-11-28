  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz

İstanbul'da ardı ardına gerçekleşen hizmetlere bir yenisi daha eklendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) metro hattı ilk ray kaynağını yaparak “270 km’yi bulan ray sistemini hayata geçirdik. Birileri gibi algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz
Ekleme: 28.11.2022 - 12:33 Güncelleme: 28.11.2022 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı İlk Ray Kaynağını yaptı. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'a hizmet ettiklerini milletin suyu getiren ile testiyi kıranı iyi bildiğini 270 km'yi bulan ray sistemini hayata geçirerek 'Birileri gibi algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz' dedi.

'30 DAKİKA OLACAK'
Bakan Karaismailoğlu, 'Başakşehir (Metrokent)-Bakırköy (Özgürlük Meydanı) arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır' dedi. İstanbul'da toplu taşıma çalışmalarına ağırlık veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı İlk Ray Kaynağını için Galeria istasyonunda düzenlenen törene katıldı. Törende Bahçelievler Belediye Başkanı başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Ak Parti İlçe yöneticileri de hazır bulundu.

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz

'BÜTÜN DÜNYA KRİZLE BOĞUŞURKEN TÜRKİYE YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar (Kirazlı) Metro Hatt ray kanak töreni öncesinde yaptığı açıklamada Başakşehir (Metrokent)-Bakırköy (Özgürlük Meydanı) arası seyahat süresi 30 dakika olacğını belirterek, 'Bütün Dünya krizle boğuşurken Türkiye yatırımlarına devam ediyor.

'270 KM'Yİ BULAN RAY SİSTEMİNİ HAYATA GEÇİRDİK'
İstanbul'a hizmet ettiklerini milletin suyu getiren ile testiyi kıranı iyi biliyor. 270 km'yi bulan ray sistemini hayata geçirdik. Birileri gibi algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Bakırköy-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı ile Başakşehir (Metrokent)-Bakırköy (Özgürlük Meydanı) arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır.

'YÜZDE 78 İLERLEME ORANINA ULAŞTIK'
Bu hatta 96 kilometre ray uzunluğu ile toplam 270 kilometreyi bulan ray sistemini hayata geçirdik. Birileri gibi algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak toplu taşıma raylı sistemiyle olur. Raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye yükselteceğiz. Yüzde 78 ilerleme oranına ulaştık. 2023 yılı ikinci yarısında hizmette olacağız. İstanbul'un her köşesine raylı sistemin ulaştırılması lazım. İBB'nin de sorumluluğunu hatırlaması lazım. Milletin kaderini kimsenin keyfine bırakacak değiliz. Bu ray kaynak töreni sonunda Kirazlı Molla gürani , Yıldıztepe, İlkyuva, Haznedar, ,İncirli, özgürlük Meydanı ve Bakırköy Sahil hattı ile hizmet verilecek' dedi.

İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz
İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz
Esnaf kredi paketi ödemeleri başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! DHKP/C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur yakalandı
Petrol fiyatlarında büyük düşüş
Ekşi Sözlük’te CHP’li vekilin PKK kanalında yayına katıldığı gizleniyor
Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı! 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Muharrem İnce: CHP'ye FETÖ'cüleri, ne olduğu belli olmayan insanları doldurdular
İsrail'de çarpıcı analiz: Ne Rusya ne ABD Türkiye'yi durduramaz!
Askeri sevkiyat başladı! Suriye'nin kuzeyine adım adım kara harekatı
İzmir Valiliği'nden olaylı maça ilişkin açıklama: Fişekleri ambulans şoförleri tuvalete bırakmış
Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: 3 çocuk devlet koruması altına alındı
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Bakan Koca randevu alıp iptal etmeyen 2 milyon 866 bin kişiye seslendi: Bir açıklamanız var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da gençlerle buluştu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sisi ile 45 dakika görüştük siyasette küslük olmaz
Bakan Akar açıkladı! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komutanlara mesaj! 'İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak'
Kılıçdaroğlu’na inanmayanlar kervanına Uğur Dündar da eklendi! 'Kazanacak aday önermeli'
İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

500 milyon WhatsApp kullanıcısının numarası sızdırıldı

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Milyarlarca liralık maden bulundu: Türkiye'deki bir ili zengin edecek

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Eski telefonların içinden altın çıkarıyor: Hepsi 14 ve 22 ayar değerinde

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi