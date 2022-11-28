İstanbul'a yeni metro hattı! Bakan Karaismailoğlu: Algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı İlk Ray Kaynağını yaptı. Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'a hizmet ettiklerini milletin suyu getiren ile testiyi kıranı iyi bildiğini 270 km'yi bulan ray sistemini hayata geçirerek 'Birileri gibi algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz' dedi.Bakan Karaismailoğlu, 'Başakşehir (Metrokent)-Bakırköy (Özgürlük Meydanı) arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır' dedi. İstanbul'da toplu taşıma çalışmalarına ağırlık veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören-Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı İlk Ray Kaynağını için Galeria istasyonunda düzenlenen törene katıldı. Törende Bahçelievler Belediye Başkanı başkanı Dr. Hakan Bahadır ve Ak Parti İlçe yöneticileri de hazır bulundu.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bakırköy-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar (Kirazlı) Metro Hatt ray kanak töreni öncesinde yaptığı açıklamada Başakşehir (Metrokent)-Bakırköy (Özgürlük Meydanı) arası seyahat süresi 30 dakika olacğını belirterek, 'Bütün Dünya krizle boğuşurken Türkiye yatırımlarına devam ediyor.İstanbul'a hizmet ettiklerini milletin suyu getiren ile testiyi kıranı iyi biliyor. 270 km'yi bulan ray sistemini hayata geçirdik. Birileri gibi algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Bakırköy-Bahçelievler-Güngören- Bağcılar (Kirazlı) Metro Hattı ile Başakşehir (Metrokent)-Bakırköy (Özgürlük Meydanı) arası seyahat süresi 30 dakika olacaktır.Bu hatta 96 kilometre ray uzunluğu ile toplam 270 kilometreyi bulan ray sistemini hayata geçirdik. Birileri gibi algı değil hizmet siyaseti yapıyoruz. Trafik sıkışıklığını ortadan kaldırmak toplu taşıma raylı sistemiyle olur. Raylı sistem uzunluğunu 363 kilometreye yükselteceğiz. Yüzde 78 ilerleme oranına ulaştık. 2023 yılı ikinci yarısında hizmette olacağız. İstanbul'un her köşesine raylı sistemin ulaştırılması lazım. İBB'nin de sorumluluğunu hatırlaması lazım. Milletin kaderini kimsenin keyfine bırakacak değiliz. Bu ray kaynak töreni sonunda Kirazlı Molla gürani , Yıldıztepe, İlkyuva, Haznedar, ,İncirli, özgürlük Meydanı ve Bakırköy Sahil hattı ile hizmet verilecek' dedi.