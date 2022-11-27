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İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını bildirdi. Bakan Soylu, İstiklal Caddesi saldırganı teröristin sözde eşi olan Hassan'ın YPG üniformalı fotoğraflarının da ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Ekleme: 27.11.2022 - 23:48 Güncelleme: 28.11.2022 - 00:02 / Editör: Ozge Selin
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, Twitter'da katıldığı sohbet odasında İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, '2020-2022 yılları arasında Türkiye'de yapılmak üzere Suriye'de planlanan 81 terör saldırısı girişimi engellendi.' dedi.

YPG ÜNİFORMALI FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Beyoğlu'ndaki hain saldırının firarisi Bilal Hassan'ın kardeşinin yakalandığını açıklayan Bakan Soylu, 'Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı. Taksim saldırganı teröristin sözde eşi olan Bilal'in YPG üniformalı fotoğrafları da ele geçirildi.' ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
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