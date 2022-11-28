Hitler'in bile akıl aldığı Baba Vanga'nın 2022 kehaneti tuttu! 2023 kehanetleri daha daha beter 'dünya karanlığa bürünecek'

Gözlerinin kör olması nedeniyle "Kör Kahin" olarak adlandırılan ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündem olmaya devam ediyor. Vanga'nın 2022 kehanetleri arasında pek iç açıcı detaylar yoktu bilindiği üzere. Geçtiğimiz günlerde de 2023 kehanetleri ortaya çıkan kahin Baba Vanga, insanlık için pek iç açıcı bir tablo çizmiyor. Öte yandan Kahin Vanga'nın 2022 yılına dair bir kehaneti daha gerçekleşti ve 48 bin yıldır uyuyan virüs uyandı. İşte Baba Vanga'nın 2023 için karanlık ve ürkütücü kehanetleri ...

Tahminleri ile dünyaya damga vuran Baba Vanga, takipçilerinin çoğu tarafından 16. yüzyıl kahini Nostradamus ile eş kabul ediliyor. 1911 doğumlu Bulgar mistik Vangeliya Pandeva Gushterova, bu kez 2022 kehanetiyle gündemde.Daha önce birçok olayı ve gelişmeyi önceden bilen Baba Vanga, yeni bir felaketin sinyalini yıllar önce vermişti. Baba Vanga, Sibirya'da ölümcül bir virüsün keşfedileceği kehanetinde bulunmuştu. Donmuş bir alanda gizli duran ölümcül virüsün, küresel ısınmayla birlikte ortaya çıkacağı kaydedildi. Virüsün yayılacağı ve hızla kontrolden çıkacağı da öngörüleri arasındaydı. Kahin'in bu kehaneti geçtiğimiz günlerde bilimsel araştırmayla gerçekleşti.Sibirya'da araştırmalarına hız veren bilim insanları Sibirya'nın permafrostlarında korkutucu gerçekle karşılaştı. On binlerce yıl önceye ait bir virüsün yeniden ortaya çıktığı görüldü. Sibriya'da ortaya çıkan virüsün 48 bin 500 yıl donmuş halde uyuduktan sonra yeniden ortaya çıktığı kaydedildi. Uzmanlar yıllar öncesinden gelen virüslerin yeni bir pandemi oluşturma tehlikesine dikkat çekti.Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi'nden virolog Jean-Michel Claverie, New Scientist'e '48.500 yıl bir dünya rekoru' dedi. Pandoravirus yedoma adı verilen virüsün, pithovirüsten sonra bilinen ikinci büyük virüs olduğu söylendi.Pandoravirüs, bir mikrometre uzunluğunda ve 0,5 mikrometre genişliğinde. Bilim insanları virüsün şimdilik amipler olarak bilinen tek hücreli organizmaları enfekte edebileceğini, bitkileri veya hayvanlara bulaşmayacağını söyledi.