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HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt! 'Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında'

Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde geçtiğimiz Nisan ayında infaz koruma memurlarını taşıyan servise yönelik yapılan bombalı saldırının failleri arasında yer alan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Tanya kod adlı Seda Baykan’ı mağdur gibi göstererek açıklama yapan HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun algı operasyonu; İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy’un dikkati sayesinde çöktü. Mağdur gibi gösterilen Seda Baykan’ın gerçek kimliğini açıklayan Bakan Ersoy, “Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında” diyerek olaya tepki gösterdi.

HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt! 'Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında'
Ekleme: 28.11.2022 - 18:40 Güncelleme: 28.11.2022 - 18:54 / Editör: Ozge Selin
HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt! 'Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında'
HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun, cezaevinde hak ihlalleri yaşandığına dair yürüttüğü algı operasyonu yalan çıktı. Gergerlioğlu'nun cezaevinde baskıya maruz kaldığını iddia ettiği kadının terörist olduğu ve Bursa'daki hain terör saldırısının failleri arasında yer aldığı belirlendi.

TERÖRİSTE DESTEK VERDİ

HDP'li Gergerlioğlu, mecliste düzenlediği ve olayların detayları konusunda açıklama yapmaktan kaçındığı basın toplantısında, 'Diyarbakır Kadın Cezaevi'nden yine bir başka şikayete bakın. Seda Baykan'ın annesi bize başvurmuş. Seda Baykan mahpus yatıyor annesi başvuruyor. Çok zor şartlar altında kalıyormuş, tek kişilik hücrede iki aydır kalıyormuş. Başkaları ile görüşmesine engel olunuyormuş. Annesi sesinin duyurulmasını istiyor. Bizde buradan sesinizi duyuruyoruz' ifadelerini kullandı.

HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt! 'Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında'

SURİYE'DE SİLAH EĞİTİMİ ALMIŞ

Gergerlioğlu'nun mağdur gibi paylaşımını yaptığı ve açıklama yapmaktan kaçındığı Seda Baykan'ın Bursa'da 20 Nisan günü cezaevi servis aracına yönelik bombalı saldırıda, ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan saldırının faillerinden olduğu tespit edildi. Baykan'ın 2014 yılına kadar İzmir'de ESP içerisinde faaliyet gösterdiği, aynı yıl MLKP terör örgütüne katıldığı daha sonra Suriye'ye silahlı eğitim almak için gittiği ve daha sonra kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı ortaya çıktı.

HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt! 'Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında'

BAKAN YARDIMCISI ERSOY AÇIKLADI

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Twitter'da algı operasyonu yapmaya çalışan Gergerlioğlu'nun paylaşımına sosyal medyadan yanıt vererek, Gergerlioğlu'na tokat gibi bir cevap verdi. Bakan Ersoy, 'Yalana dolana sarılarak devletin en köklü kurumlarına iftira atarak nereye varabilirsiniz. Bu iftirayı atan ve bir teröriste sahip çıkan maalesef hala Gazi Meclis'te bir vekil' dedi.

Bakan Ersoy, Gergerlioğlu'nun söz ettiği Seda Baykan ile ilgili bilgi vererek, 'Seda Baykan, 20 Nisan 2022 günü Bursa'da bir sivil memurun da şehit olduğu ceza İnfaz Kurumu'na ait servis aracına yapılan bombalı eylemin faillerinden olup, Dikili'de hücre evinde yakalanan bir teröristtir' diye yazdı.

HDP’li Gergerlioğlu’na tokat gibi yanıt! 'Teröristi mağdur gibi tanıtan bu zihniyet hala meclis sıralarında'

NE OLMUŞTU?

Bursa'da 20 Nisan 2022 cezaevi aracının geçişi sırasında bir patlama meydana geldi. Patlama sonrası infaz koruma memuru Cengiz Yiğit şehit olurken, 4 infaz koruma memuru ise yaralandı.

MİT ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir illerinde operasyon düzenlendi. Ceza infaz koruma memurunun şehit olmasına sebep olan ve patlamanın failleri olduğu belirlenen MLKP üyesi FESK hücresi Dilek Arsu, Seda Baykan ve Mehmet Mustafa U. İzmir Dikili'de yakalandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Mustafa U.'ya ait hücre evinde kaldığı tespit edilen MLKP terör örgütünün Fakirlerin Ezilenlerin Silahlı Kanadı (FESK) yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve İnterpol tarafından Turuncu kategoride aranan Zafir Emre kod adlı Cebrail Gündoğdu'yu da 22 Ekim'de yakalamıştı.

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