Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: 3 çocuk devlet koruması altına alındı

Gaziantep'te hurdacılık yaparak geçimini sağlayan Cihan Yıldız, köydeki tarlasındaki zeytinleri toplamak için ayrıldığı evine birkaç gün sonra Şahinbey ilçesinin Onur mahallesindeki evine döndüğünde evin kapısı açılmayınca iddiasına göre havalandırmadan içeri girdiğinde 5 yaşındaki kızları F.Y'nin yüzünde şiddet izleri görüp durumu polise bildirdi.Eve gelen polis ve sağlık ekipleri Cihan Yıldız'ın 7 yıllık eşi Fatma Yıldız tarafından işkenceye maruz kaldığı belirtilen küçük kızı Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada acil serviste yapılan ilk tedavinin ardından küçük çocuk özel bir hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılınca anne Fatma Yıldız gözaltına alınırken, baba Cihan Yıldız, eşinin 2 yıldır çocukları dövdüğünü, en çok da kızları F.Y'ye şiddet uyguladığını iddia etti. Cihan Yıldız, eşinin çocuklara şiddet uygulaması nedeniyle neden ilgili mercilere başvurmadığı ve akrabalarından yardım istemediği şeklinde soruları ise yanıtsız bıraktı. Olayın duyulması üzerine aileyle ilgili çalışma başlatan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ise aileye uzman bir ekip göndererek çocuklar ve yakınlarıyla görüştü. Uzmanlar tarafından görüşlerine başvurulan 3 çocuk önlem olarak halalarına teslim edilirken ailenin durumunun takip edileceği, ancak daha önce kuruma yapılan herhangi bir şiddet ihbarı veya yardım başvurusu olmadığı öğrenildi.Eşinin psikolojik sorunları bulunduğu ve raporlu olduğunu söyleyen Cihan Yıldız, 'Hurdacılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Biri kız 4 çocuğumuz var. En büyüğü 6 yaşında en küçüğü de 7 aylık. Olaydan birkaç gün önce köye zeytin toplamaya gittim. Döndüğümde evin kapısı açılmayınca havalandırmadan içeri girdim. Kızımı bir odada bitkin halde gördüm. Gözleri şişmişti, hemen 112'yi aradım. Kızı hastaneye götürdük.Eşim daha önce de çocukları dövüyordu ama en çok kızımızı dövüyormuş. Korkudan evden çıkarıyordum. Sadece 3 gün köye gidip geldim, durumu bu hale kadar getirdi. Eşimin raporu var ama ona rağmen cezaevine konulmasını istiyorum. Geldiğinde de yine çocukların hayatı tehlikede olacak. Benim tek başına çocuklara bakma durumum da yok, o nedenle çocukların devlet korumasına alınmasını istiyorum' dedi.Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Zihinsel engelli bir annenin, kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden üzmüştür. Kızımızın tedavisi valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Çocuklar, sosyal hizmetler kapsamında devlet korumasına alınmıştır. Şüpheli kişi mahkeme tarafından tutuklanmıştır' dedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı.' dedi.