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CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi

2023 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi geri sayım devam ederken, 6'lı masada adaylık kavgası da sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olmak istemesine, İYİ Parti lideri Meral Akşener sıcak bakmazken; CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın da aday olabilmek için kulisleri sürüyor. İBB Başkanı ayrıca son dönemde Canan Kaftancıoğlu ile arasında yaşanan kavgayı yalanlayamazken, "Kaftancıoğlu, bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir, diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar" yanıtını verdi. Masadaki kavga sürerken, İmamoğlu, kendisine yöneltilen adaylık ile ilgili soruya adeta dalga geçercesine "Ula size ne" diyerek cevap verdi. İmamoğlu'nun bu cevabı tepki çekti.

CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi
Ekleme: 28.11.2022 - 15:14 Güncelleme: 28.11.2022 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun kendisi hakkında söylediği ileri sürülen hakaret içerikli sözlere ilişkin, 'Canan Kaftancıoğlu, nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bu kadar.' dedi.

İMAMOĞLU'NDAN YAKIŞIKSIZ ÜSLUP: 'ULA SİZE NE'

İmamoğlu, İBB bütçesinin görüşüleceği İBB Kasım Ayı Olağan Toplantıları'nın altıncı oturumu öncesinde Saraçhane'deki makam odasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi

KAFTANCIOĞLU'NUN HAKARETLERİNE CEVAP VERDİ

Kaftancıoğlu'nun 'Sen adaylığı bırak Belediye Başkanlığı yap, aptal, müteahhit kafalı, şizofren' ifadelerine de cevap veren İmamoğlu'nun yalancı bir gülümsemeyle, 'Canan Kaftancıoğlu nezaketli bir hanımefendidir. Bu bahsi geçen kelimeleri bir kadın olarak söylememiştir diye düşünüyorum' diyerek soruyu geçiştirdi.

CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi

YAKIŞIKSIZ ÜSLUP: 'ULA SİZE NE'

Siyaset kulisleri merakla 6'lı masanın adayının açıklanmasını beklerken İmamoğlu hem seçmen hem de gazetecilerle alay eden açıklamalarına bugün de devam etti. Kendisine
adaylığı hakkında soru yönelten bir gazetece küçümseyen sözlerle cevap veren İmamoğlu, 'Gündemde tutanlara bir tv programında söyledim. Yine nezaketli anlaşılması adına sonunda 'n' yok 'ula size ne?' diye cevap vereyim. Zaten Altılı Masa bu konuya etkin bir şekilde çalışıyor. Tekrar diyorum 'ula size ne.'' dedi.

YANLIŞ VE SAYGISIZCA

İmamoğlu'nun üslubuna tepki gösteren Deniz Ülke Arıboğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, 'Altılı masadan bir aday ismi bekleyenler sadece iktidar cenahı değil; esas muhalefet adayına oy verecek kitle önünü görmek istiyor.'Ula size ne?' diye soranları küçümseyip dışlamak, bir espri niteliğinde söylense de yanlış ve saygısızca. Bize değilse kime ne? Kimi ilgilendiriyor?' ifadelerini kullandı.

CHP'de 'şizofren' gerilimi! Canan Kaftancıoğlu'nun hakaretleriyle ilgili soruyu dinleyen İmamoğlu şekilden şekile girdi




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