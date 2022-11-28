Askeri sevkiyat başladı! Suriye'nin kuzeyine adım adım kara harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekâtı birinci haftasını tamamladı. Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor.Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri savaş uçaklarıyla vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.ŞEHBA İŞGAL ALTINDASuriye'nin kuzeyinde Şehba Mıntıkası olarak bilinen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından 2016 yılında sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör hedefleri de TSK tarafından birer birer imha ediliyor. Menbiç, Teşrin, Arima ve Tel Rıfat bölgelerini kapsayan bölge yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün işgalinde bulunuyor. Fırat Nehri'nin doğu ve batısında bulunan sözde kantonları birbirine bağlamak ve örgütün Türkiye sınırı boyunca uzanan terör koridoru hayalini gerçekleştirmek için ilan edilen Şehba bölgesindeki yüzlerce köyü PKK/YPG esaret altında tutuyor.AKAR SINIR HATTINDAMillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da Hakkâri sınır hattına hareket etti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkâri/ Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.MEHMETÇİK DAİMA HAZIRKış aylarına girilmesiyle birlikte bölgedeki hava şartları da çetin bir hâle geldi. Binlerce metrelik rakımda görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide de operasyonlarını icra ediyor. Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava mevcut. Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede görevlerini yerine getiriyor.