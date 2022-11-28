  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Askeri sevkiyat başladı! Suriye'nin kuzeyine adım adım kara harekatı

Mehmetçik, Suriye kuzeyinde terör örgütü YPG'ye ait çok sayıdan oktayı hedef alarak imha etti. Sevkiyatın sürdüğü bölgede Suriye Milli Ordusu da (SMO) son hazırlıklarını tamamladı.

Ekleme: 28.11.2022 - 09:45 Güncelleme: 28.11.2022 - 09:47 / Editör: Ozge Selin
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 19 Kasım'da başlattığı Pençe Kılıç Harekâtı birinci haftasını tamamladı. Hava ve kara ateş destek vasıtalarıyla yapılan cezalandırma ateşleri ise sürüyor. Mehmetçik, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde, terör örgütü PKK/ YPG'nin hedeflerine bomba yağdırıyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Marenaz ve Minak bölgeleri savaş uçaklarıyla vuruldu. Obüs bataryaları ise terör hedeflerini vurmaya devam ediyor. TSK, Suriye'nin kuzeyinde de askeri sevkiyata başladı.

Askeri sevkiyat başladı! Suriye'nin kuzeyine adım adım kara harekatı

ŞEHBA İŞGAL ALTINDA
Suriye'nin kuzeyinde Şehba Mıntıkası olarak bilinen ve terör örgütü PKK/YPG tarafından 2016 yılında sözde Şehba Kantonu olarak ilan edilen bölgedeki terör hedefleri de TSK tarafından birer birer imha ediliyor. Menbiç, Teşrin, Arima ve Tel Rıfat bölgelerini kapsayan bölge yaklaşık 7 yıldır terör örgütünün işgalinde bulunuyor. Fırat Nehri'nin doğu ve batısında bulunan sözde kantonları birbirine bağlamak ve örgütün Türkiye sınırı boyunca uzanan terör koridoru hayalini gerçekleştirmek için ilan edilen Şehba bölgesindeki yüzlerce köyü PKK/YPG esaret altında tutuyor.

Askeri sevkiyat başladı! Suriye'nin kuzeyine adım adım kara harekatı

AKAR SINIR HATTINDA
MillÎ Savunma Bakanı Hulusi Akar, dün Kara Kuvvetleri Komutanlığı Harekât Merkezinde gece boyunca gerçekleştirdiği mesaisinin ardından sabah da Hakkâri sınır hattına hareket etti. Beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hakkâri/ Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına gelen Bakan Akar, buradan 3. Piyade Tümen Komutanlığına geçti. Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemeleri sürüyor.

MEHMETÇİK DAİMA HAZIR
Kış aylarına girilmesiyle birlikte bölgedeki hava şartları da çetin bir hâle geldi. Binlerce metrelik rakımda görev yapan Mehmetçik, yer yer karlı arazide de operasyonlarını icra ediyor. Sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde son günlerde ise gök gürültülü sağanak yağış ve fırtınalı bir hava mevcut. Komandolar ve Özel Kuvvet unsurları, yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin daraldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bir bölgede görevlerini yerine getiriyor.

Askeri sevkiyat başladı! Suriye'nin kuzeyine adım adım kara harekatı
Askeri sevkiyat başladı! Suriye'nin kuzeyine adım adım kara harekatı
İzmir Valiliği'nden olaylı maça ilişkin açıklama: Fişekleri ambulans şoförleri tuvalete bırakmış
Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: 3 çocuk devlet koruması altına alındı
İçişleri Bakanı Soylu duyurdu: İstiklal Caddesi saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Bakan Koca randevu alıp iptal etmeyen 2 milyon 866 bin kişiye seslendi: Bir açıklamanız var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da gençlerle buluştu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sisi ile 45 dakika görüştük siyasette küslük olmaz
Bakan Akar açıkladı! Mehmetçiğin nefesi teröristlerin enselerinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan komutanlara mesaj! 'İnanıyorum ki bu mücadelenin neticesi çok hayırlı olacak'
Kılıçdaroğlu’na inanmayanlar kervanına Uğur Dündar da eklendi! 'Kazanacak aday önermeli'
AK Parti'de 'Birlik, İrade, Zafer' buluşması! On binler Başkan Erdoğan'ı bekliyor: İstanbul'da büyük coşku...
Pençe-Kilit'te 480 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Akar ve komutanlar Irak sınırında!
Bakan Dönmez'den yeni doğal gaz müjdesi: İlk veriler pozitif
İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!
Tarım ve Orman Bakanlığı: Konya hayvan bakımevindeki köpeklere muayene yapılacak
Kabine toplanıyor; EYT ve sözleşmeliye kadro için kritik kararlar için gözler Başkan Erdoğan'da
MSB Pençe Kılıç Harekatı'nda terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı
Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen görevde
İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

İstanbul için kar tarihi verildi: İlk ciddi kış provası yapılacak

Şehit Mustafa Yıldız'ın son telefon konuşması ortaya çıktı

Şehit Mustafa Yıldız'ın son telefon konuşması ortaya çıktı

Akaryakıt fiyatlarına üst üste güzel haber: Motorine indirim yolda

Akaryakıt fiyatlarına üst üste güzel haber: Motorine indirim yolda

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi