Adana merkezli FETÖ operasyonu! 10 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, 21 Kasım'da 68 zanlının yakalandığı FETÖ'ye yönelik operasyon kapsamında aranan 4 zanlı daha gözaltına alındı.Soruşturmaya ilişkin edinilen yeni bilgilere göre, gözaltındaki 72 şüpheliden bazılarının "örgüt tabanını diri tutmak" için düzenlenen sohbet toplantılarına katıldığı, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, polis ve çeşitli meslek gruplarından memurların da olduğu öğrenildi. Zanlılardan Dursun K'nin de memurların katıldığı toplantılarda "sohbet hocalığı" yaptığı öne sürüldü. Toplantılara katılan kişilerin polis takibine yakalanmamak için internet üzerinden iletişim kurdukları ve gizlilik içerisinde hareket ettikleri, cep telefonlarını kapalı tuttukları belirlendi.Zanlılar arasındaki meslekten ihraç edilen polis memuru Ramazan K'nin haklarında yakalama ve tutuklama kararı bulunan örgüt üyelerini "gaybubet" evlerinde saklanmasını ve yurt dışına kaçırılmasını organize ettiği belirlendi. Örgüte yönelik soruşturma kapsamında 2019'da 5 yıl hapis cezasına çarptırılan Adana'da eski bir oda başkanı Muammer Ç'nin oğlu Bahattin Ç'nin de Ramazan K'ye yardım ettiği ileri sürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan Dursun K, Ramazan K. ve Bahattin Ç'nin de arasında olduğu 10'u tutuklandı, 62'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Polis, soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 3 zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye yönelik 10 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 21 Kasım'da haklarında gözaltı kararı verilen 75 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli İstanbul, Ankara, Bursa, Ordu, Gaziantep ve Mersin'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Operasyonda zanlılardan 68'i yakalanmış, adreslerde F serisi dolarlar ile örgütsel kitaplar ele geçirilmişti.