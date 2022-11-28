ABD'den yeni skandal! Teröristlere yaptıkları yardımı açık açık gösterdiler: Bakın kutunun içinde ne var?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlediği Pençe-Kılıç Harekatı'nın yankıları devam ederken, ABD'den skandal bir hamle daha geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), terör örgütü PKK/YPG'ye yaptıkları yardımın fotoğraflarını "Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDG ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi" notuyla paylaştı.

Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirdiği Pençe-Kılıç Harekatı başarıyla devam ediyor. Dünya genelinde büyük ilgi duyulan harekatın başarısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) bir kara harekatının da beklendiğinin altı çiziliyor.ABD'den de ise hava operasyonları sürerken skandal bir adım geldi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), PKK/PYD/YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yaptıkları yardımı sosyal medyadan paylaştı. Paylaşımda, 'Misyonumuzun bir parçası olarak Suriye'deki SDG ortaklarımıza 20 ünite kan ve plazma verildi' notu da düşüldü.ABD'nin desteğinin devam edeceğinden de bahsedilen paylaşımda, 'Bölgede istikrarı yeniden sağlamak için ortak çabayı sürdürmeye kararlıyız' denildi. Bu ABD'nin ilk skandalı değil. Geçtiğimiz günlerde de ABD Özel Kuvvetler Komutanı olarak görev yapan Jeff Dennis Suriye'de eğitim verdiği PKK/YPG teröristlerinin mezuniyet törenine katılmıştı. Sözde mezuniyet töreninde konuşma yapan ABD'li komutan, 'Başarınız ile gurur duyuyoruz. Bu seviyeye gelebilmek için zorlu bir eğitimden geçtiniz' ifadelerine yer vermişti.