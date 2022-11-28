AB Yüksek Temsilcisi Borrell açıkladı! 'Rusya Ukrayna'yı kara deliğe çevirmeye çalışıyor'

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı karanlık ve soğuğa iterek ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir "kara delik" haline getirmeye çalıştığını söyledi.

Josep Borrell, AB ülkelerinin kalkınma bakanlarının toplantısına katılmadan önce gazetecilere açıklamada bulundu."UKRAYNA'YA DESTEĞİMİZİ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"Toplantıda Ukrayna'nın yeniden inşasının görüşüleceğini belirten Borrell, "Ukrayna'ya desteğimizi artırmak zorundayız. Putin, Ukrayna'yı bombalamaya devam ediyor. Putin, Ukraynalıları karanlık ve soğukta koymak için Ukrayna'yı ışığın, elektriğin, ısınmanın olmadığı bir kara deliğe çevirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.AB temsilcisi, toplantıda, Ukrayna'daki durumun insani kriz açısından ele alınacağını kaydetti.