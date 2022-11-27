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Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen görevde

Milli Savunma Bakanlığı, binlerce metrelik rakımda vatan ve millet aşkıyla görev yapan Mehmetçik'in zorlu nöbetine ilişkin video yayınladı.

Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen görevde
Ekleme: 27.11.2022 - 11:47 Güncelleme: 27.11.2022 - 12:03 / Editör: Ozge Selin
Mehmetçik zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen görevde
Kahraman Türk askeri terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarla teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik, terörü bitirme yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Bu kapsamda 17 Nisan 2022'de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile Zap bölgesindeki teröristlerin temizlenmesi amaçlandı.

Mehmetçik'in vatan ve millet aşkı engel tanımıyor
Hudutların güvenliği için bölgede teröre karşı mücadele eden Mehmetçik, zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen vatan nöbetine de devam ediyor.

Komandolar, sıcaklığın eksi derecelerde olduğu Zap bölgesinde yoğun şekilde yıldırımların düştüğü, sisten dolayı görüş mesafesinin azaldığı, çamurlu ve karlı araziden dolayı intikalin zorlu olduğu bölgede kahramanca, korkusuzca görevlerini yerine getiriyor.

MSB paylaştı
Hain teröristlerin adeta korkulu rüyası olan Mehmetçik'i unutmayan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), fedakarca yürütülen çalışmalara ilişkin yeni bir video yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, kış aylarına girilmesiyle bölgede çetin hale gelen hava şartlarına rağmen mücadelesini sürdüren Mehmetçik'in vatan nöbeti yer aldı.

'Şehitlerimiz ve asil milletimiz için mücadele devam ediyor'
MSB paylaşıma şu notu düştü:

'Bizi ne kar, ne yağmur, ne fırtına ne de zorlu arazi şartları durdurabilir! Pençe-Kilit Operasyonu'nu gerçekleştiren Kahraman Mehmetçik; bölgedeki kar, yağmur, fırtına, düşen yıldırımlar, eksi derecelerdeki soğuk ve yoğun sise rağmen operasyonlara aralıksız devam ediyor.

Vatan ve millet aşkıyla canını hiçe sayarak görevini yerine getirmeye çalışan kahramanlarımız; şehitlerimiz ve asil milletimiz için mücadeleye devam ediyor. Bu mücadele milletimizi terör belasından kurtarıncaya kadar yılmadan, bıkmadan devam edecek!'
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