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İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!

İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi çıktığı canlı yayında 15 temmuz darbe girişimiyle ilgili FETÖ'nün argümanlarıyla konuştu. Tepki çeken sözler sosyal medyada da konuşuldu. Bahşi için 'Sanki sufle almış' yorumları yapıldu.

İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!
Ekleme: 27.11.2022 - 13:34 Güncelleme: 27.11.2022 - 13:48 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!
İyi Parti Antalya Milletvekili Feridun Bahşi bir TV programında çıktığı canlı yayında tepki çeken sözlere imza attı. 15 temmuz darbe girişimiyle ilgili yorum yaparken FETÖ'nün argümanlarıyla konuşan Bahşi daha önce Fetullahçı teröristlerin başvurduğu algı operasyonlarındaki dile yakın ifadelerle darbe girişimi ve yaşanan vahşeti küçümsedi.

FETÖ AĞZIYLA 15 TEMMUZ YORUMU

İyi Partili Feridun Bahşi canlı yayında yaptığı yorumda 'Akşam oturuyoruz evde, televizyon seyrediyoruz. Darbe teşebbüsü başladı. Bizim yaşımız altımış beş oldu kardeşim. Bir sürü darbe gördük. Darbeler saat 2'de başlar 5'te biter. Her taraf sokaklar ele geçirilir. Sekiz buçukta darbe başladı' sözlerini kullandı.

İYİ Parti vekilinden 15 Temmuz hakkında skandal ifade | Video

Bahşi'nin FETÖ ağzıyla konuşması izleyen ve sosyal medyada konuyla ilgili haberdar olan vatandaşlardan tepki çekti.
İYİ Partili vekilden FETÖ ağzıyla 15 Temmuz yorumu!
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