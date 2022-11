Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da seçim startını verdi: 2023'te sinsi planları çöpe atacağız

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Fatih'in yadigârı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikası yapmak için 7/24 mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum.Buradan İstanbul'un 39 ilçesinin her bir mahallesindeki sokağındaki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Tempomuzu daha da artırarak İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız.'KURU VAAT VERMİYORUZ'Durmadan, usanmadan yılmadan Türkiye'nin alt yapısını biz değiştirdik. Üst yapısını da biz inşa edeceğiz.Biz kuru vaat vermiyoruz. İcraat, icraat icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz. İstanbul'da seçime kadar her haneyi en az 2 hatta daha fazla ziyaret ederek sahada boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak ayında tamamlayacağız.Birileri yuvarlak masasının etrafında dönedursun. Biz sahayı emekle, azimle ilmek ilmek örerek kendi işimize bakacağız.AK Parti milletin partisidir. Bu partinin kurucusu milletin ta kendisidir. Bizler milletin emanetçisiyiz.'KOYDUKLARI TUZAKLAR VIZ GELİR'Bu kadro 2023'te bir kez daha bayrağı zirveye dikecektir.Ey İstanbul, AK Parti husumeti kisvesi altında milletimizle bin yıllık hesabını görme hevesini bir kez daha kursaklarında bırakmaya hazır mıyız?Saflarımızı sıkı tuttukça önümüze tuzak koysalar da vız gelir.'2023'TE SİNSİ PLANLARI ÇÖPE ATACAĞIZ'Terör örgütlerinin dişlerini nasıl söktüysek, ekonomik tetikçileri nasıl şaşırttıysak 2023'le ilgili sinsi plan ve hevesleri de aynı şekilde çöpe atacağız. Finanstan teröre her aracı kullananlara eyvallah etmeyeceğiz.Her birimiz kendi oy kullandığımız sandığın üyeleri ile en kısa sürede bir araya geleceğiz. İkamet ettiğimiz yerdeki AK Parti üyeleri ile temasa geçeceğiz. Kendimizden başlayarak halka halka bu seferberliği 85 milyonun tamamına yayacağız. Haneyi, sandığı, mahalleyi sıkı tuttuğumuzda 2023 seçiminde tarihimizin en büyük zaferini elde etmemizin önüne kimse geçemez. Varsın birileri sanal mecralarda siyasetçilik yapmaya devam etsin. Biz doğrudan insanımıza gideceğiz. Kazandığımız her zaferin gerisinde milletimizle kurduğumuz o güçlü bağ vardır.'SORUNLARI ÇÖZEBİLECEK KADROYA SAHİP TEK PARTİ BİZİZ'Ülkemizin bugün yaşadığı sorunları çözebilecek yegane vizyona, kadroya sahip tek parti biziz. Muhalifler bile alenen ikrar edemeseler bile bu gerçeği dost ortamlarında ifade etmekten kendilerini alıkoyamıyorlar. Son bir ayda TOKİ'nin 500 bin konut, 1 milyon arsa kampanyasıyla, Togg'un üretime geçmesiyle, dünyanın en yüksek barajından biri Yusufeli Barajı'nın su tutmasıyla başlamasıyla, 7 yılda baraj kendini finanse edecek. Bunu AK Parti yapar.Pençe-Kilit Operasyonları ve Suriye'de 480 teröristi etkisiz hale getirdik.Ayrıntılar geliyor...