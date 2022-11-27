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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı. AK Partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada hazırladıkları koreografi ile gösteri yaptı. Gösteri sırasında Kıraç'ın 'Endamın Yeter' isimli şarkısı çaldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!
Ekleme: 27.11.2022 - 19:06 Güncelleme: 27.11.2022 - 19:18 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkmadan önce stadı dolduran binlerce partiliyi selamladı.

Partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada hazırladıkları koreografi ile gösteri yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!

Gösteri sırasında Kıraç'ın 'Endamın Yeter' isimli şarkısı çaldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!
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