Cumhurbaşkanı Erdoğan'a koreografi sürprizi... Sahneye çıktığı an gösteri başladı!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen "İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer" programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı. AK Partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada hazırladıkları koreografi ile gösteri yaptı. Gösteri sırasında Kıraç'ın 'Endamın Yeter' isimli şarkısı çaldı.
AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahneye çıkmadan önce stadı dolduran binlerce partiliyi selamladı.
Partililer, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahneye çıktığı sırada hazırladıkları koreografi ile gösteri yaptı.
Gösteri sırasında Kıraç'ın 'Endamın Yeter' isimli şarkısı çaldı.