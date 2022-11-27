AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan: Halk seçimde altılı masaya tokadı vuracak!

Ak Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Muratlı genişletilmiş danışma toplantısında, altılı masa ile ilgili önemli ifadelerde bulundu. Mestan Özcan şunları söyledi: "Biz bu coğrafyada hak ile batılın savaşını veriyoruz. Fakat sizinle inşallah güçlü bir Türkiye'nin temellerini atıyoruz.Şu anda Pençe-Kilit harekâtı başladı. Bu harekât başladıktan sonra, birilerinin canı yandı. Ülkemize Kuzey Irak ve Suriye'den sızmalar var ve terör unsurları maalesef Türkiye'nin başına çorap örme gayreti içindeler. Âmâ inanılmaz bir hükümetimiz, güçlü bir İçişleri ve Dışişleri bakanımız var. Millî İstihbarat Teşkilatımız inanılmaz güçlü. Bunları o kadar çok engelliyoruz ki artık teröristler ne yapacağını şaşırdılar. Cumhurbaşkanımız ve Başkumandanımızın talimatıyla, şu anda pençe kilit harekâtı devam ediyor.Biz teröristlerin tepelerine vurdukça, başka yerden sesler geliyor, başkaları rahatsız oluyor. Ne hikmetse bizim karşımızda rakip olarak mücadele eden bir altılı masa var. Arkada da sufle yapan biri var. Bunlar şoktalar. Ne hikmetse terör örgütlerinin bu terör örgütlerinin mezalimini ve zulmünü kınayamıyorlar bile. Böyle bir memleketteyiz. Terör örgütünün uzantıları meclisin içine girmiş. Orada konuşuyorlar ve milletimiz bunların hepsini orada görüyor.Ak Parti kurulduğu günden beri birçok badire atlattı. Kapatma davalarından tutun 17-25 Aralık operasyonlarına,15 Temmuz hain Fetö darbesine birçok badireyi atlata atlata buralara kadar geldi.Yüzyılı paçalarımızdan çekiştire çekiştire bizi yerimizde saydırdılar. Şimdi yepyeni bir yüzyıl bizleri bekliyor. Virajı döndüğümüzde Türkiye iki kat büyüyecek. Amerika uçaklarımızı parasını ödediğimiz halde vermedi, biz de 18 Mart 2023 tarihinde Çanakkale'de kendi ürettiğimiz jetlerimizi Türkiye semalarında uçuracağız. Yerli ve milli uçağımız göklerde olacak. Kendi elektrikli otomobillerimiz yollarımızda olacak.Dünya'da kutuplar değişiyor. Amerika Birleşik Devletlerinin çöküş süreci başlıyor. Avrupa Birliği dağılıyor. Türkiye önümüzdeki günlerde iki kat büyüyecek. Önümüzdeki seçimlerde bu altılı masa etrafında birikenlere, bu memleketin insanları olan sizlerin muhteşem bir tokat hazırladığınızı ve o seçim gününde o tokadı atacağınızı çok iyi biliyorum. Bir örümcek ağına üfler gibi onları yok edeceğinizi biliyorum.2023 yılında halkımıza birçok müjdemiz var ve ülkemiz refaha kavuşacak.Bugün Muratlı'ya baktığımızda, CHP'Lİ belediyeler sürekli vaatlerde bulunuyor ama hiçbir hizmet yapmıyor. Âmâ Muratlı halkı yine gidiyor ve aynı adama oy veriyor. Buraya gelerek video çektim, ulusal basına taşıdım, kafalarına vura vura o yüzme havuzunu açtırdık ama iki CHP'li belediye Tekirdağ büyükşehir ile Muratlı belediyesi kim işletecek kavgasına tutuştular. Bedeli fazlaymış zaman neden yaptın? Bununla da yetinmediler, yazın çalıştırıp kışın kapatacaklarmış. Adı üzerinde, kapalı yüzme havuzunu neden kapatıyorsun?İller bankasından gelen destekle bir Cumhuriyet parkı yapıldı.2 milyonluk parkı yıkıp halı saha açmışlar. Şimdi açılışı yapılan halı sahanın işletmesi yapılamıyor. Daha önce de 227 bin liraya iki halı saha yapmışlardı. Daha kullanıma açılmadan her tarafı harabeye dönmüştü. Böyle bir şey nerde görülmüş?"