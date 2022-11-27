AK Parti'de 'Birlik, İrade, Zafer' buluşması! On binler Başkan Erdoğan'ı bekliyor: İstanbul'da büyük coşku...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Galatasaray NEF Stadyumu'nda gerçekleştirilecek "Büyük İstanbul Buluşması" için geri sayım başladı. Buluşma için stadyumun içerisine kurulan dev sahneden hem videolar gösterilecek hem de bir taraftan konuşmalar gerçekleştirilecek. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, organizasyon öncesi yaptığı açıklamada, "Birileri 'Türkiye'deki dostlarımıza yardım ederek Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023 seçimlerinde seçtirmeyeceğiz' dediler buradan o gün öyle bir enerji çıkacak ki hevesleri kursaklarında kalacak." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca düzenlenen 'İstanbul'un Sözü: Birlik, İrade, Zafer' programı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Galatasaray NEF Stadı'na gelişiyle başladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:Fatih'in yadigârı İstanbul'u 2053 vizyonuyla yeniden medeniyetimizin şahikası yapmak için 7/24 mücadele eden herkese şükranlarımı sunuyorum.Buradan İstanbul'un 39 ilçesinin her bir mahallesindeki sokağındaki kardeşlerime selamlarımı gönderiyorum. Tempomuzu daha da artırarak İstanbul'da dokunmadık gönül bırakmayacağız.Durmadan, usanmadan yılmadan Türkiye'nin alt yapısını biz değiştirdik. Üst yapısını da biz inşa edeceğiz.Biz kuru vaat yapmıyoruz. İcraat, icraat icraat... Türkiye'yi yeni yüzyıla biz hazırlıyoruz.Sahada en küçük bir boşluk bırakmayacağız. Bu programın ilk turunu ocak ayında tamamlayacağız.Ayrıntılar geliyor...