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Beyaz Gazete
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39 milletvekili hakkındaki 63 fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi!

Adalet Bakanlığı, 32'si HDP'li, 39 milletvekili hakkında hazırlanan 63 fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

Ekleme: 27.11.2022 - 11:42 Güncelleme: 27.11.2022 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
Adalet Bakanlığı, 39 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması istemiyle hazırlanan 63 fezlekeyle ilgili işlemleri tamamladı. Adalet Bakanlığı, bu dosyaları TBMM'ye iletilmek üzere Cumhurbaşkanlığına gönderdi.

AA'da yer alan habere göre, gönderilen fezlekelerden 53'ü, HDP'li 32 milletvekili hakkındaki suçlamaları içeriyor. HDP Van milletvekilleri Sezai Temelli ile Muazzez Orhan Işık hakkında 4'er, HDP Van Milletvekili Tayip Temel ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında 3'er fezleke bulunuyor. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı ve Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in ise 4 fezlekesi yer alıyor.

KILIÇDAROĞLU VE ÖZDAĞ'IN DOSYALARI DA GÖNDERİLDİ

Gönderilen fezlekeler arasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Cumhurbaşkanına hakaretten" bir dosyası bulunuyor.

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt hakkındaki fezleke ise tartışma programında Gazeteci Latif Şimşek'e yönelik eylemlerinden dolayı "kasten yaralama", "alenen hakaret" ve "tehdit" suçlarını kapsıyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında hazırlanan bir fezleke de gönderilen dosyalar arasında yer aldı.
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