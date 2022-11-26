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MasterChef dokunulmazlık oyununda hangi takım kazandı ve kim kazandı?

MasterChef’te bu akşam üçüncü dokunulmazlığı kazanmak için takımlar arasında mücadele yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somef Şef’in jüriliğini üstlendiği yarışmada mavi ve kırmızı takım dokunulmazlık için Denizli'de mücadele etti. Denizli'nin yöresel mutfaklarını en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazandı. İşte, MasterChef Türkiye'de son gelişmeler...

Ekleme: 26.11.2022 - 01:43 Güncelleme: 26.11.2022 - 01:49 / Editör: Ozge Selin
MasterChef dokunulmazlık oyununda hangi takım kazandı ve kim kazandı?TV8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef Türkiye yarışmasında finale az bir zaman kaldı ve son 10 yarışmacı arasında mücadele devam hızla sürmeye devam ediyor. Peki MasterChef Türkiye yarışmasında dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Eleme potasına giden isimler kimler? İşte MasterChef'in son bölümünde meydana gelenler…

MasterChef dokunulmazlık oyununda hangi takım kazandı ve kim kazandı?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK ÖDÜLÜNÜ HANGİ TAKIM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğini üstlendiği MasterChef yarışmasında mavi ve kırmızı takım arasında üçüncü dokunulmazlık mücadelesinde yarışmacılar Denizli'de hünerlerini sergiledi.Bu akşam ki dokunulmazlık ödülünü kazanan kırmızı takım oldu ve haftayı 3-0 kazanan takım oldu.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım yarışmacıları arasınd bireysel dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Bu akşam dokunulmazlığı kaybeden mavi takım arasında bireysel dokunulmazlık oynandı ve kazanan isim Kıvanç oldu.

MasterChef dokunulmazlık oyununda hangi takım kazandı ve kim kazandı?

MASTERCHEF ELEME POTASINA KİM GİRECEK?

MasterChef Türkiye yarışmasında eleme postasına giren isim Fatma ve Gamze olmuştu. Bu akşam eleme postasına giren isim ise Burak oldu.
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