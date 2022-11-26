Maskeli saldırganlar restorana kurşun yağdırdı: İki yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde restoran işletmecisi ile bir müşteri maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi alırken ilçe giriş ve çıkışlarında saldırganın yakalanması için asayiş uygulaması başlattı.

Edinilen bilgiye göre, restorana gelen ve maskeli oldukları iddia edilen kimliği belirsiz kişiler işletmeci O.Ç. ile müşteri Ş.A.'ya kurşun yağdırıp kaçtı. Yaralanan restoran işletmecisi ve müşteri için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan restoran işletmecisi ve müşteri için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi.Yaralıların ayaklarından vurulduğu öğrenilirken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi alırken ilçe giriş ve çıkışlarında saldırganın yakalanması için asayiş uygulaması başlattı.Olay yeri inceleme ekipleri kamera kayıtlarını izleyerek saldırganın kimliğine ulaşmaya çalışırken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.