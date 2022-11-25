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İsveç ve Finlandiya ile ikinci 'NATO üyeliği' toplantısı...

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Zirvesi marjında imzaladıkları Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Ortak Mekanizmanın ikinci toplantısı 25 Kasım 2022 tarihinde Stockholm'de gerçekleşti. Görüşmeyle ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İsveç ve Finlandiya ile ikinci 'NATO üyeliği' toplantısı...
Ekleme: 25.11.2022 - 23:57 Güncelleme: 26.11.2022 - 00:08 / Editör: Ozge Selin
İsveç ve Finlandiya ile ikinci 'NATO üyeliği' toplantısı...
Son dakika haberi...Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Zirvesi marjında imzaladıkları üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen ortak mekanizmanın ikinci toplantısı İsveç'te yapıldı.

STOCKHOLM'DE KRİTİK TOPLANTI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şöyle:

Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO Zirvesi marjında imzaladıkları Üçlü Mutabakat uyarınca tesis edilen Ortak Mekanizmanın ikinci toplantısı 25 Kasım 2022 tarihinde Stockholm'de gerçekleştirilmiştir.

İsveç ve Finlandiya ile ikinci 'NATO üyeliği' toplantısı...

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sedat Önal'ın başkanlık ettiği Türk heyetine Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı'nın yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı temsilcileri de katılmıştır.
İsveç heyetine Başbakanlık Ofisinde Büyükelçi Oscar Stenström ve Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jan Knutsson başkanlık etmiştir.

Finlandiya heyetine Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Jukka Salovaara ve Cumhurbaşkanlığı Ofisi Dış ve Güvenlik Politikası Genel Müdürü Dr. Petri Hakkarainen başkanlık etmiştir. Dışişleri, Adalet, Emniyet, Güvenlik ve İstihbarat kuruluşlarından temsilciler eşlik etmiştir.

İsveç ve Finlandiya ile ikinci 'NATO üyeliği' toplantısı...

ÇALIŞMALARIN SÜRDÜRÜLMESİ KARARLAŞTIRILDI

Daimi Ortak Mekanizmanın amacı Üçlü Mutabakat'taki taahhütlerin uygulanmasını temin etmektir.

Daimi Ortak Mekanizma ilgili Bakanlıklar ve kurumlar arasında teknik düzeyli eşgüdümün artırılmasını ve Finlandiya ve İsveç'in mutabakat uyarınca kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılamıştır.

Taraflar mutabakatın uygulanması için çalışmalarını sürdürmeyi kararlaştırmıştır.
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