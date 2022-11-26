İstanbul'da yakalanan 39 düzensiz göçmen Erzurum'da sınır dışı edilecek
İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 39 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi.
İstanbul'da yakalanıp Kars'a getirilen 39 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Erzurum'a gönderildi. Bir süre önce güvenlik güçlerince İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan farklı ülkelerden 39 düzensiz göçmen, hafta sonu Kars'a getirildi.İl Göç İdaresinde işlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Erzurum Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.
Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından ülkelerine gönderilecek.