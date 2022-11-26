Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Diyarbakır Bismil kara yolu Yuvacık köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 ASR 703 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Otobüs içerisinde sıkışan bazı yolcuları ekipler çıkarmaya çalışıyor.