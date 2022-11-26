  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında Kızılelma'nın seri üretime geçeceği tarihi duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor
Ekleme: 26.11.2022 - 19:49 Güncelleme: 26.11.2022 - 19:55 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Kızılelma'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii araçlarına değinen Erdoğan, 'İHA, SİHA yetmez dediler şimdi AKINCI'yı ürettiler. F16'ların taşıdığı bombayı AKINCI'da taşıyabiliyor. Türkiye nereden nereye geldi. KIZILELMA ile beraber bu ufuktur, hedeftir.' ifadelerini kullandı. Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretime ne zaman geçeceği sorusuna da yanıt veren Erdoğan, '2023'ün sonuna doğru o da seri üretime geçmiş olacak.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor

Erdoğan konuşmasının devamında, 'Muhalefetin bizi çekmek istediği oyunlar gelmeyecek, provokasyonlara asla prim vermeyeceğiz. Biz eser üretmeye devam edeceğiz... Biz soğukkanlılığımızı sonuna kadar koruyacağız. Yalan ve iftira siyasetine sarılsalar da biz hakikatin yolundan sapmayacağız. Gönülleri kazanmaya, kalpleri fethetmeye gayret edeceğiz. Son bir yıldır zirveye çıkan ekonomik dalgalanmaların insanlarımızın üzerinde bıraktığı etkileri biliyoruz. Seçim tarihine kadar bu olumsuzlukların büyük bölümünü ortadan kaldırmış olacağız.' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor

 


Özdemir İnce Tele1'de İslam'ı hedef aldı: 'Ümmet diktatoryadır' sözleri tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiçbir ülkeden icazet almayız
Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık
İlham Aliyev'den dünyaya net mesaj: Türk ordusu yalnız değildir
Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi
Başkan Erdoğan'dan Konya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Kırmızı dosya açıldı! Bakan Soylu tek tek anlattı: 74 belediyeye 88 terör soruşturması
Türkiye'nin konuştuğu 'Sahte Doktor' ile ilgili açıklama geldi! Hastaneye bu şekilde girmiş! Hiç reçete yazmamış
Bakan Soylu açıkladı: Cudi'de yıldırım isabet eden bir güvenlik korucusu şehit oldu
Bakan Kurum: Düzce'de 181 ağır hasarlı yapımızı yıkıp yenilerini inşa edeceğiz
Cemevleri düzenlemesi Resmi Gazete'de: Artık su ve elektrik ücretsiz olacak
CHP'li Engin Altay'dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki! 'Kulağı çekilmeli'
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı...
Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor!
İsveç Başbakanı Kristersson açıkladı! 'Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz!'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar...
İsveç ve Finlandiya ile ikinci 'NATO üyeliği' toplantısı...
Örgüt propagandacılarına operasyon! 10 kişi gözaltında
Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

1999 yılında Marmara Denizi'nde batan 'Semele' isimli gemi 23 yıldır çıkartılmayı bekliyor

1999 yılında Marmara Denizi'nde batan 'Semele' isimli gemi 23 yıldır çıkartılmayı bekliyor

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı