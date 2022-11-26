Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda Kızılelma'ya dair önemli açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayii araçlarına değinen Erdoğan, 'İHA, SİHA yetmez dediler şimdi AKINCI'yı ürettiler. F16'ların taşıdığı bombayı AKINCI'da taşıyabiliyor. Türkiye nereden nereye geldi. KIZILELMA ile beraber bu ufuktur, hedeftir.' ifadelerini kullandı. Bayraktar KIZILELMA'nın seri üretime ne zaman geçeceği sorusuna da yanıt veren Erdoğan, '2023'ün sonuna doğru o da seri üretime geçmiş olacak.' dedi.Erdoğan konuşmasının devamında, 'Muhalefetin bizi çekmek istediği oyunlar gelmeyecek, provokasyonlara asla prim vermeyeceğiz. Biz eser üretmeye devam edeceğiz... Biz soğukkanlılığımızı sonuna kadar koruyacağız. Yalan ve iftira siyasetine sarılsalar da biz hakikatin yolundan sapmayacağız. Gönülleri kazanmaya, kalpleri fethetmeye gayret edeceğiz. Son bir yıldır zirveye çıkan ekonomik dalgalanmaların insanlarımızın üzerinde bıraktığı etkileri biliyoruz. Seçim tarihine kadar bu olumsuzlukların büyük bölümünü ortadan kaldırmış olacağız.' ifadelerini kullandı.