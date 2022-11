Cumhurbaşkanı Erdoğan Konya'da toplu açılış töreninde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Meydanı'nda düzenlenecek ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası, Büyükşehir Yatırımları ve Afşar Barajı ile Yapımı Tamamlanan Diğer Tesislerin Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor..

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle;



HER KARIŞI GÜVENLİ HALE GETİRECEĞİZ

Sözlerimin hemen başında Pençe Kilit'te şehit düşen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Harekatlarla adım adım ülkemizi her karışıyla güvenli hale getirmekte kararlıyız.Rabbimiz güvenlik güçlerimize güç versin, kuvvet versin, daima muzaffer eylesin.



3.5 ay sonra Konya'da bulunmaktan mutluluk duyuyorum.



DOLU DOLU KONYA PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Yılbaşında Konya-Karaman hızlı tren açılışında trenle Karaman'a devam ettiğim için hasret giderememiştik. Bugün açılışlarımız ile, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantımız ile, gençelrle buluşmamızla dolu dolu bir Konya programı gerçekleştireceğiz.



1000 YILDIR OLDUĞU GİBİ KONUŞMAYA DEVAM EDİYOR

Milletimiz ile sohbet etmeye doyamıyoruz. Hele bir de bu muhabbet Dar'ul Mülk Konya'da ise hiç doyum olmuyor. İlim ve irfan şehri Konya'yı sevmeyenin kalbi kurur kalbi. Bozkır'ın vefalı evladı Konya'mız da onu susturmaya çalışanlara inat 1000 yıldır olduğu gibi bugün de konuşmaya devam ediyor.



470 MİLYON LİRALIK SİLAH FABRİKASI YATIRIMI

ASELSAN öncülüğünde 470 milyon liralık yatırımla kurduğumuz silah fabrikasının açılışını bugün yapıyoruz. Uzaktan kumandalı silahlar başta olmak üzere, her türlü çaptaki silah üretimi ile ülkemizin savunma sanayiine üstün özellikler kazandıran bir tesis açıyoruz.



YENİ BİR TİCARET KANALI OLUŞTURACAK

İç Anadolu ile Akdeniz arasında yeni bir ticaret ve turizm kanalını daha kazandırıyoruz. Yüksek hızlı tren garı ile, çeşitli kavşak ve restorasyon projelerini de bugün buradan hizmete açıyoruz.



Konya'da doğalgaz kavuşan ilçe sayımız 20'ye yükseliyor.



HAYVAN BARINAĞINDAKİ GÖRÜNTÜLER BİZLERİ DE DERİNDEN ÜZDÜ

Belediye hayvan barınağında iki vicdansızın sebep olduğu görüntü bizi de üzdü. Gereken tedbirler alındı, konunun yakından takipçisi olacağız. Dünyamızdaki tüm canlı ve cansız varlıklar gibi hayvanlar da bize Allah'ın emanetidir. Asla zulmetmeyeceğiz kötü davranmayacağız.



80 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPTIK

Bugün Konyamızda 18,4 milyar liralık eser ve hizmetin açılışını gerçekleştirmiş oluyoruz. Kamil odur ki koya dünyada bir eser, eseri olmayanın yerinde yeller eser. Gönül sultanlarımızın gösterdiği istikamette durmadan dinlenmeden çalışıyoruz, çalışacağız. Bugüne kadar Konyamıza kazandırdığımız kamu yatırımı 80 milyar lira.



