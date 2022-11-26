  • USD: 18,61 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i 12 ayda ezberleyerek hafız olan görme engelli Ravzanur Koçaker ve ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
Ekleme: 26.11.2022 - 21:24 Güncelleme: 26.11.2022 - 21:25 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı sonrası Koçaker ailesinin evine ziyarette bulundu.

Erdoğan'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı da eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koçaker ailesiyle çay içti, sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ravzanur Koçaker ve ailesini, 1 Temmuz 2020 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Harekat Merkezi'nde
Cumhurbaşkanı Erdoğan görme engelli hafız Ravzanur'u evinde ziyaret etti
Pençe Kilit Operasyonu'ndan acı haber: İki asker şehit oldu üç asker yaralandı
Özdemir İnce Tele1'de İslam'ı hedef aldı: 'Ümmet diktatoryadır' sözleri tepki çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarih verdi: Kızılelma seri üretime geçiyor
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Hiçbir ülkeden icazet almayız
Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık
İlham Aliyev'den dünyaya net mesaj: Türk ordusu yalnız değildir
Düzce'de eğitim öğretime 1 hafta ara verildi
Başkan Erdoğan'dan Konya'daki toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
Kırmızı dosya açıldı! Bakan Soylu tek tek anlattı: 74 belediyeye 88 terör soruşturması
Türkiye'nin konuştuğu 'Sahte Doktor' ile ilgili açıklama geldi! Hastaneye bu şekilde girmiş! Hiç reçete yazmamış
Bakan Soylu açıkladı: Cudi'de yıldırım isabet eden bir güvenlik korucusu şehit oldu
Bakan Kurum: Düzce'de 181 ağır hasarlı yapımızı yıkıp yenilerini inşa edeceğiz
Cemevleri düzenlemesi Resmi Gazete'de: Artık su ve elektrik ücretsiz olacak
CHP'li Engin Altay'dan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki! 'Kulağı çekilmeli'
2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi TBMM'de kabul edildi
Bakan Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı...
Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor!
İsveç Başbakanı Kristersson açıkladı! 'Türkiye'ye söz verdiğimiz taahhütleri yerine getireceğiz!'
Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

Meteorolojiden 25 ile 'sarı kodlu uyarı: Kuvvetli geliyor

1999 yılında Marmara Denizi'nde batan 'Semele' isimli gemi 23 yıldır çıkartılmayı bekliyor

1999 yılında Marmara Denizi'nde batan 'Semele' isimli gemi 23 yıldır çıkartılmayı bekliyor

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

Muğla'daki definecilerin evinde bulundu: Değeri 200 milyon TL

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

'Enson' olan adını duyan şaşırıyor: Türkiye'de adaşım yok

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı

1915 Çanakkale köprüsüne 'Seyit Onbaşı' imzası: Kulelere yerleştirilmeye başlandı