Başkan Erdoğan: İki büyük diplomatik zafere imza attık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan burada önemli mesajlar verdi.Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik son derece başarılı geçti. Tüm Konyalı kardeşlerimi başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla tebrik ediyorum.Modern spor altyapısı ve elde ettiği tecrübeyle Konya'nın uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden olacağına inanıyorum. Biz de bu konuda şehrimizi desteklemeyi sürdüreceğiz.Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihimizde özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu en sancılı yıllarında Konya, yerli ve milli duruşuyla daima kendinden söz ettirmiştir. Sizler, 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan Hoca'mıza her zaman sahip çıkan Konya, AK Parti ile tecessüm eden yeni siyaset anlayışının da kalesi olmuştur. Her ne kadar Erbakan Hoca'nın varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Parti'mizle yeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk. Şu anda da Türkiye'nin en güçlü partisi olarak bu gücümüzü ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz.Üç şehidimiz var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Din düşmanları ve kafir zümresi Mehmetçiğimizi hiçbir zaman bitiremezBay Kemal'in kötülediği şehir hastaneleri, koronavirüs ile mücadelede kritik roller üstlendi. Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık. Bay Kemal ve yandaşları bizi batıya sırtımızı dönmekle suçladılar. Türkiye, tüm dünyanın takdirini kazandı. Tahıl anlaşması ve esir takası ile kimsenin cesaret edemediği 2 büyük diplomatik zafere imza attık. Türkiye Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inseydi dünyayla aynı sıkıntıları yaşardık. Gördünüz faizler tek haneye indi. Enflasyon da inecek. 18 Mart Çanakkale Köprüsü nasıl olduysa Kanal İstanbul da öyle olacak. Denizin altından Marmaray'ı geçirdik. Engellemeselerdi 4 yıl erken kavuşacaktık. Yusufeli Barajı'nı açtık. 35 milyara mal oldu. İnşallah her yıl 5 milyar oradan akzancımız olacak. 7 yılda kendini karşılayacak.Bay Kemal, TOGG fabrikası nerede? dedi. Davet ettik gelmedi. Ortağıda gelmedi. Şimdi haber göndermişler gezelim mi? diye. Ben de gelsinler dedim. Görsünler de olur ya hakkını teslim ederler. İnşallah Şubat Mart TOGG yollara koyuluyor. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile uyuşturucuyu yan yana getirdiler. Yahu Bay Kemal kendine gel. Senin yanındaki PKK'nın uzantılarıyla birlikte yürümedik bu yollarda. Sen yürüdün. Sen PKK'nın uyuşturucu ile ayakta durduğunu bilmiyor musun. Biz PKK'nın bütün o köklerini imhasını yaparak mücadelesini sürdürüyor. 20 yıl önce bizim İHA'mız mı vardı SİHA'mız mı vardı. Bizim Kızılelmamız mı vardı. Ama şimdi hepsi var. Bush, Condolezza Rice'a haber verdi bize İHA gönderdiler. Bizde kalacak sandık. 24 saatlik verdiler. Biz o İHA'larla teröristlerin yerlerini tespit ediyorduk. Rahmetli Özdemir Bayraktar kendi İHA ve Siha'larımızı üretmeye girişti.F-16'ların taşıdığı bombayı AKINCI da taşıyor. Şimdi Kızılelma geliyor. 2023'ün sonunda o da seri üretime geçiyor. 2023 seçimleri yeni ufuklar açmakla kalmayacak inşallah bu sefil siyaseti de sonlandıracak. Bunun için şahsım dahil olmak üzere partimizin tüm neferlerine büyük görev düşmüyor. Sekiz aydır toplanmaktan başka bir şey bilmeyenler sandık güvenliği konusunu tartışmaya açarak kirli niyetlerini açık ediyorlar. Gerekli tedbirleri alarak bu müfterilere fırsat vermememiz önem taşıyor. Ekonomik dalgalanmaların insanlarımızın üzerinde olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Seçime kadar bu olumsuzlukların büyük bölümünü ortadan kaldıracağız.