Başkan Erdoğan'dan Konya'da önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan burada "Üç şehidimiz var. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacak. Din düşmanları ve kafir zümresi Mehmetçiğimizi hiçbir zaman bitiremez." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere sesleniyor.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...



Konya'da düzenlenen etkinliklerle tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verdik.



Erbakan hocamızdan sonra partisinin varisleri aynı istikamette yürümedi. Biz de yeni bir dönem başlatıp Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk.