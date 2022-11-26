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ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi

ABD, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Huawei dahil, beş Çinli teknoloji firmasının yeni ekipmanlarının satışını durdurdu.

Ekleme: 26.11.2022 - 16:32 Güncelleme: 26.11.2022 - 16:34 / Editör: Ozge Selin
ABD Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışına yasak getirdi
Son zamanlarda Çinli teknoloji şirketlerini güvenlik riski nedeniyle soruşturma altına alan ABD, yeni bir karara imza attı.

ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği yeni iletişim ekipmanlarının satışını ve ithalatını yasaklayan yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti.

FCC'nin Başkanı Jessica Rosenworcel, güvenilmeyen iletişim ekipmanlarının ABD sınırları içinde kullanılmasına izin verilmemesini sağlayarak ulusal güvenliklerini korumaya kararlı olduğunu ifade etti.

Huawei dahil beş Çinli marka var
Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer alıyor.

Çin'de devlete ait sivil ve askeri amaçlı gözetim ekipmanı üreticisi Hikvision şirketi ise yaptığı açıklamada, ürünlerinin ABD için herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını savundu.

Hikvision şirketinden yapılan açıklamada, 'Karar, ABD ulusal güvenliğini korumak için hiçbir şey yapmayacak, ancak ABD'deki küçük işletmeler, yerel yetkililer, okul bölgeleri ve bireysel tüketicilerin kendilerini, evlerini, işlerini ve mülklerini korumasını daha kötü ve daha pahalı hale getirmek için çok şey yapacak.' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, söz konusu yasakların geriye dönük olmadığı ve listelenen firmaların daha önce ABD'de satışı onaylanmış ürünlerinin satışının devam edeceği, ancak bu izinlerin de ilerleyen süreçlerde iptal edilebileceği belirtiliyor.
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