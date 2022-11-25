Vali Yerlikaya: İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda yaralanan 74 kişi taburcu oldu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım yaptı. Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu" ifadelerini kullandı...

Vali Yerlikaya, "İstiklal Caddesi'ndeki hain terör saldırısında yaralanan 81 hastamızdan 74'ü taburcu oldu. 7 hastamızın tedavileri servislerinde devam ediyor. Çok şükür yoğun bakımda hastamız kalmadı. Tedavileri devam eden hastalarımıza Allah'tan acil şifalar diliyorum" İfadelerini kullandı…