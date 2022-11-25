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Terörü değil Türkiye'yi hedef aldı! ABD'li vekilden skandal sözler: Yalana ortak oldu

Pençe Kılıç Harekatı bazı kesimleri rahatsız etmeyi sürdürüyor. ABD'li Washington Times gazetesi Türkiye'nin kara harekatı sinyalinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi. ABD'li Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone ise terörü değil Türkiye'yi hedef aldı...

Terörü değil Türkiye'yi hedef aldı! ABD'li vekilden skandal sözler: Yalana ortak oldu
Ekleme: 25.11.2022 - 13:44 Güncelleme: 25.11.2022 - 13:47 / Editör: Ozge Selin
Terörü değil Türkiye'yi hedef aldı! ABD'li vekilden skandal sözler: Yalana ortak oldu
DEAŞ bahanesine sığınan ABD, Türkiye'nin operasyonlarının Suriye'de ABD askerlerinin güvenliğini tehdit ettiğini iddia etmiş, YPG'yi yerel unsur olarak nitelemişti. Ancak ABD'den gelen bu skandal açıklamalar Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone tarafından yetersiz olduğunu söyledi.

Washington Post'un PKK/YPG'li teröristlere sivil dediği haberini alıntılayan Pallone, sosyal medya hesabından hazımsızlığını dile getirdi.

Terörü değil Türkiye'yi hedef aldı! ABD'li vekilden skandal sözler: Yalana ortak oldu



KÜSTAH SÖZLER

ABD ve Türkiye arasındaki ilişkierin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyleyen Pallone, "Erdoğan'ın Suriye'de devam eden saldırganlığının hesabını vermekten kaçmasına izin veremeyiz. Kasıtlı eylemleri sivil kayıplara yol açtı ve ABD personelinin hayatını tehlikeye attı. Gerilimi azaltmak için çağrı yapmak yeterli değildir. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden değerlendirmemizin zamanı geldi" dedi.

TERÖRÜ DEĞİL TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALDI

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Frank Pallone daha önce de , "Erdoğan, bir hastane de dahil olmak üzere sivil altyapıyı bombaladı." ifadelerini kullanmıştı.

KİRLİ EMELİNİ İFŞA ETTİ

Konuyu Türkiye'ye F-16 satışı ve modernizasyonuna bağlayan Pallone, "Türkiye'ye F-16 savaş uçağı satışını engellemek için çalışmamın bir başka nedeni de bu. Erdoğan'ın saldırganlık modeli, ABD askeri teçhizatı konusunda ona güvenemeyeceğimizi gösteriyor" dedi. Öte yandan, Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder yazılı açıklama yaparak Türkiye'nin hedef aldığı PKK/YPG terör örgütü unsurlarını "yerel ortak" olarak tanımladı. Ryder, açıklamasında, "Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ta ve Türkiye'de tırmanan gerilimden derin endişe duyuyor. Bu tırmanış, DEAŞ Karşıtı Küresel Koalisyonun DEAŞ'ı zayıflatmak ve yenilgiye uğratmak için yıllardır sürdürdüğü ilerlemeyi tehdit ediyor. Suriye'deki son hava saldırıları, Suriye'de DEAŞ'ı yenmek ve on binden fazla DEAŞ tutuklusunun gözetimini sağlamak üzere yerel ortaklarla çalışan ABD personelinin güvenliğini doğrudan tehdit etti." ifadesine yer verdi.

Ryder şöyle devam etti:

"Hem Türkiye'de hem de Suriye'de meydana gelen sivil can kaybını kınıyor ve taziyelerimizi sunuyoruz. Sivillerin kasten hedef alındığı haberlerinden da endişe duyuyoruz. Gerginliğin azaltılması için çağrıda bulunurken, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ediyoruz. Ateşkesi sürdürmek için Türkiye ve yerel ortaklarımızla görüşmeye devam edeceğiz." PKK/YPG terör örgütünün, İstanbul İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım'da 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırısının ardından Türkiye, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik Pençe-Kılıç Hava Harekatı başlatmıştı.

Terör örgütü, Gaziantep ve Kilis'te de sivillere yönelik saldırılar gerçekleştirmişti. ABD basınında, Türk savaş uçaklarının salı günü Haseke'nin kuzeyinde vurduğu bir terör örgütü PKK/YPG hedefinin, ABD askerlerinin konuşlu olduğu karargaha yakın bir yer olduğu iddia edilmişti.

TERÖRİSTLER DE ABD'YE SIĞINDI

ABD Merkezli Politico'ya konuşan terör örgütü elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin, Pençe Kılıç Harekatı sonrası ABD'den yardım istedi. Politico'da yer alan haberde 'Türkiye'nin Irak ve Suriye'ye bir dizi ölümcül saldırı düzenledi' şeklinde skandal ifadeler kullanıldı. Politico, Terör örgütü YPG'nin komutanı olarak nitelendirilen Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ile yaptığı röportajı yayınladı. Abdi Şahin'in Biden'a çağrıda bulunduğu yazıldı.

'BIDEN GÜVENCE VERMİŞTİ'

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını dile getiren terörist elebaşı Şahin, ABD'nin Türkiye'nin harekatını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi.

PANİK ARTTI

Başkan Erdoğan'ın, "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz'' sözleri sonrası panik arttı.

ABD'Yİ DEAŞ ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ

Kara harekatı paniği yaşadıklarını itiraf eden Abdi Şahin, ABD'yi DEAŞ'ın yeniden güçleneceği konusunda tehdit etti. Yaklaşan Türk kara saldırısının durdurulmasını istedi.
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