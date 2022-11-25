Pakistan’a 3. MİLGEM denize iniyor! Törene Başkan Erdoğan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katılacak

Pakistan MİLGEM Projesi dâhilinde üçüncü gemi olan PNS Khaıbar bugün denize iniyor. İstanbul Tersane Komutanlığında yapılacak törene Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de katılacak.Türkiye'nin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük savunma ihracatı projesinde 3. gemi denize indiriliyor.Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlamaya devam ediyor. Savunma sanayinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat projesine imza atan ASFAT bu anlaşma kapsamında Pakistan Deniz Kuvvetleri'ne teslim edeceği üçüncü PN MİLGEM Gemisi PNS Khaibar'ı tam zamanında denize indiriyor.Gemi Özellikleri;PN MİLGEM Projesi:Türk donanması için yerli ve mili imkanlarla tasarlanıp geliştirilen Milgem projesi meyvelerini verirken Pakistan'da kendi donanması için bu gemilerden sipariş verdi. Pakistan'ın sipariş verdiği Milgemlerde Pakistan donanmasının isterlerine göre gemi tasarımında değişiklikler yapılarak PN Milgem projesini ortaya çıkmıştır. PN Milgemler de 2 adet 6'şar hücreli satıhtan Havaya Güdümlü Mermi Sistemi, 2 adet 3'er lançerli satıhtan satıha Güdümlü Mermi Sistemi, 76 mm Ana Batarya Top, Torpido Fırlatma Sistemi, Yakın Hava Savunma Sistemi, 2 adet 25 mm Uzaktan Komutalı Stabilize Top Sistemi (STOP), Karinaya Monteli Sonar, Torpido Karıştırma / Aldatma Sistemi (TKAS) gibi sistemlerinin kurulacağı açıklanmıştı.