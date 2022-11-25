Mardin merkezli uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Mardin merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Midyat Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Midyat ilçesinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu örgütlü olarak işleyen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.Mardin merkezli Batman, Van ve Manisa'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.Zanlıların ev ve iş yerlerindeki aramalarda, çok sayıda satışa hazır paketlenmiş, 'fişek' diye tabir edilen uyuşturucu ele geçirildi.Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.