İnşaat çalışması sırasında iskele çöktü: Yaralılar var Batman'da, Gültepe Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Esentepe Külliyesi'nin iskelesi çöktü.

İnşaat çalışması sırasında iskele çöktü: Yaralılar varBatman'da, Gültepe Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Esentepe Külliyesi'nin iskelesi çöktü. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.