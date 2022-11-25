İnşaat çalışması sırasında iskele çöktü: Yaralılar var
İnşaat çalışması sırasında iskele çöktü: Yaralılar var Batman'da, Gültepe Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Esentepe Külliyesi'nin iskelesi çöktü.
İnşaat çalışması sırasında iskele çöktü: Yaralılar var
Batman'da, Gültepe Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Esentepe Külliyesi'nin iskelesi çöktü. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Batman'da, Gültepe Mahallesinde inşaat çalışmaları devam eden Esentepe Külliyesi'nin iskelesi çöktü. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.