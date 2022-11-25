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Beyaz Gazete
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İkna etti evine gönderdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı vazgeçirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçtiği sırada yaşanan intihar girişimini önledi.

İkna etti evine gönderdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı vazgeçirdi
Ekleme: 25.11.2022 - 18:32 Güncelleme: 25.11.2022 - 18:41 / Editör: Ozge Selin
İkna etti evine gönderdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı vazgeçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nden İstanbul Tersane Komutanlığındaki programına geçerken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara teşebbüs eden bir vatandaşı görünce makam aracını durdurarak vatandaşın yanına gitti.

İkna etti evine gönderdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı vazgeçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı intihar girişiminden vazgeçirdi ve kendisiyle ilgilenilmesi talimatı verdi.

İkna etti evine gönderdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı vazgeçirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Pakistan MİLGEM Projesi Kapsamında İnşa Edilen Üçüncü Geminin Denize İniş, Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi Birinci Gemisi Blok Kızağa Koyma ve İkinci Gemisi Sac Kesim Töreni için Pendik'e gitti.

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İkna etti evine gönderdi: Cumhurbaşkanı Erdoğan köprüde intihar etmek isteyen vatandaşı vazgeçirdi
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