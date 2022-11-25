İBB Halk Ekmek 31 milyon TL'ye lüks araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Gıda ve Sanayi A.Ş adına 3 yıllığına 31 milyon TL'ye lüks araç kiralaması yapıldığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplu taşıma araçlarının yenilenmemesini ve projelerin tamamlanmamasını bütçe yetersizliğini sebep gösterirken halk ekmek adına böylesi büyük bütçeli araç ihalesinin yapılması tartışmalara yol açtı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu toplu taşıma araçlarını bütçeden dolayı yenileyemediklerini ifade ederken Halk Ekmek adına 31 milyon TL' ye lüks araç kiralaması yapması dikkat çekti. Hadımköy'de yer alan halk ekmek fabrikasının üretim yapmaması tartışılırken lüks araç kiralanması tartışmalara sebep oldu.
İhale detayları şu şekilde: