İBB Halk Ekmek 31 milyon TL'ye lüks araç kiralama ihalesi gerçekleştirdi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Gıda ve Sanayi A.Ş adına 3 yıllığına 31 milyon TL'ye lüks araç kiralaması yapıldığı ortaya çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun toplu taşıma araçlarının yenilenmemesini ve projelerin tamamlanmamasını bütçe yetersizliğini sebep gösterirken halk ekmek adına böylesi büyük bütçeli araç ihalesinin yapılması tartışmalara yol açtı.