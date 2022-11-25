Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! Çalışmalar Aralık ayında başlıyor!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada 2023 yılı asgari ücretine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oktay "İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay yaptığı açıklamada gündemdeki çok sayıda önemli konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.İşte Oktay'ın açıklamalarında öne çıkanlar:İşçi ve işveren kesiminin oy birliği ile kararlaştırılan 'Asgari Ücret Komisyonu', 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere çalışmalarına Aralık ayında başlayacaktır.Mısır'la ilişkilerin normalleşmesine yönelik temaslarımız iki tarafın ortak iradesi, müşterek menfaatler, karşılıklı saygı çerçevesinde sürmektedirTicaret Bakanlığımız tarafından başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere piyasadaki fiyat gelişmeleri yakinen takip edilmektedir. Fiyat istikrarını sağlamak ve vatandaşımızı enflasyonun altında ezdirmemek için gereken politikaları hızla uyguluyoruz.Ayrıntılar geliyor...