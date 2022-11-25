Gaziantep'e şehit ateşi düştü!
Pençe Harekâtı bölgesinde Gaziantepli Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit oldu.
Gaziantep'in Nizip ilçesi nüfusuna kayıtlı teğmenin şehadet haberini sosyal medya hesabından duyuran Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 'Pençe Harekatı bölgesinde Nizipli hemşerimiz Teğmen Duabey Onur Öztürkmen şehit olmuştur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz milletimizin başı olsun' dedi.
Genç teğmenin ailesinin Nizip ilçesinin kırsal Dazhüyük mahallesinde yaşadığı öğrenildi.