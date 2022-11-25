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AFAD açıkladı! Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, dün sabaha karşı 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, deprem bölgesindeki son duruma ilişkin açıklama yaptı. AFAD açıklamada, Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

AFAD açıkladı! Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
Ekleme: 25.11.2022 - 00:15 Güncelleme: 25.11.2022 - 00:30 / Editör: Ozge Selin
AFAD açıkladı! Düzce'ye 17 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildi
AFAD, 5.9 büyüklüğündeki depremle sarsılan Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Gölyaka'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Düzce'ye 17 milyon liralık acil yardım ödeneği gönderildiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 1 milyonu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olmak üzere, 17 milyon lira acil yardım ödeneğinin bölgeye gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Düzce'de 37, İstanbul'da 2, Bolu'da 14, Zonguldak'ta 10, Sakarya'da 26 ve Bursa'da 4 kişi olmak üzere 93 kişinin yaralandığı, yaralılardan 13'ünün tedavisinin hastanelerde devam ettiği kaydedildi.
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