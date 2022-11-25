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Adıyaman’da vahşet! Kendi evlatlarını öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı .

Adıyaman’da 19 yıl önce gayrimeşru olarak dünyaya gelen bebeğin öz anne ve babası tarafından öldürüldüğü yıllar sonra ortaya çıktı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, gömülen bebeğin cesedinin bulunması için çalışmaları devam ediyor. .

Ekleme: 25.11.2022 - 16:12 Güncelleme: 25.11.2022 - 16:16 / Editör: Ozge Selin
Adıyaman’da vahşet! Kendi evlatlarını öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı .Adıyaman'da akraba oldukları öğrenilen ve 19 yıl önce sevgili olan Z.Ö. ile A.Ö.'nün gayrimeşru bir bebekleri oldu. Özel bir hastanede dünyaya gelen kız bebeğin nüfus kaydı yapılmadı.

Hastaneden çıktıktan sonra bebeği ne gören ne de duyan oldu.Aile baskısı ile bebek, öz anne ve babası tarafından öldürülerek gömüldü. Z.Ö. ile A.Ö. daha sonra evlenerek 3 çocuk sahibi oldu. Yaklaşık 19 yıl gizlenen cinayet, bir kişinin Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne yaptığı ihbar ile ortaya çıktı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay ihbar konusunu araştırdI. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturma çerçevesinde polis ekipleri, öldürüldüğü iddia edilen bebeğin öz annesi Z.Ö., babası A.Ö. ile birlikte olaydan bilgileri olduğu düşünülen A.Ö., F.Ö., A.Ö., H.Ö., H.Ö. ve Y.Ö., olmak üzere toplam 8 kişiyi gözaltına aldı..

Adıyaman’da vahşet! Kendi evlatlarını öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı .

Cinayet Büro Amirliği tarafından emniyette sorguya çekilen şahıslardan Z.Ö. ve babası A.Ö.'nün sessiz kaldıkları belirtilirken, çiftin yakınlarının ise cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan 8 şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, adliye ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Öte yandan polis ekipleri, gömülen bebeğin cesedinin bulunması için çalışmalarına devam ediyor. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman’da vahşet! Kendi evlatlarını öldürdükleri 19 yıl sonra ortaya çıktı .

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