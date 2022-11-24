Yerli otomobil TOGG'da seri üretim tam gaz devam ediyor: 227'nci araç banttan indi

29 Ekim'de Bursa Gemlik’teki fabrikada resmi açılış töreni gerçekleşen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'da seri üretim devam ediyor. Cumhuriyet Bayramı'nı taçlandıran açılışın yankıları hala sürerken 227'nci yerli otomobil fabrikada banttan indi.

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), ilk banttan inme töreni geçtiğimiz günlerde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tarihi törende Togg'un tanıtımı yapıldı.Bursa Gemlik'teki fabrikada resmi açılış töreni gerçekleşen Togg, seri üretime başlamış oldu.29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı taçlandıran açılışın yankıları hala sürerken 227'nci yerli otomobil fabrikada banttan indi.61 yıllık yerli otomobil hasretinin son bulacağı Togg'la 2030'a kadar 2 trilyon liralık ekonomik değer oluşturulacak. Togg, 20 milyar dolarlık cari açığa da ilaç olacak. Togg'un uluslararası teknik yeterlilik (homologasyon) testlerinin tamamlanmasının ardından Mart 2023'te trafiğe çıkması bekleniyor.