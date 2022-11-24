Ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı rehin alındı; Takside dehşet çığlıkları!

26 yaşındaki ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı, Beşiktaş'taki ikametine gitmek için bindiği takside mahsur kaldıklarını iddia etti. Taksici Fikret S.'nin alkollü olduğunu, kendilerini araçtan indirmediğini ve çığlık atarak çevredeki sürücüler tarafından kurtulduklarını ileri süren iki arkadaş, şikayetçi oldu. Sarı ve arkadaşı taksicinin, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz diyerek" gaza bastığını söyledi. Taksici ise 'Ben suçsuzum. Alkol içmedim. Beni tehdit ettiler' diyerek kendisini savundu.26 yaşındaki ünlü model Deniz Sarı ve arkadaşı Sıla Özer, 2 Ekim günü Beşiktaş'ta bir mekanda eğlendi. İki arkadaş, saat 23 sıralarında Beşiktaş'tan Dikilitaş'taki evine gitmek için 34 T..F 7. Plakalı bir taksiye bindi. Gideceği mesafe kısa olduğu için taksici iddiaya göre iki arkadaşa ters davranmaya ve söylenmeye başladı.İddiaya göre taksici araç içinde plastik poşet içinde olan şişeden bir şey içerken, iki arkadaşı Dikilitaş parkı yakınlarında araçtan indirmek istedi. İki arkadaş, saatin geç olduğunu ve kapının önüne kadar taksiyle gitmek istediklerini bunun için taksicinin sokağa girmesini söylediğinde, 'Beni ara sokaklara sokmayın' yanıtını aldı.Taraflar arasında iniş yeri nedeniyle başlayan tartışma sırasında yine iddiaya göre taksici, "Sizi Mecidiyeköy'e kadar götüreyim de görün siz" diyerek gaza bastı. Panikleyen Sarı ve arkadaşı bağırarak taksiciye durması gerektiğinde söylediğinde ise, taraflar arasında arbede çıktı. Araç içinde çığlı katarak yardım isteyen iki arkadaşa, çevredeki araç sürücüleri yardım etti. Ünlü model çevredekilere, taksici sürücüsünün alkollü olduğunu söylediğinde ise taksici ünlü model ve arkadaşının para vermediğini söyledi. Ünlü model, taksicinin parasını verdi ve polis merkezine giderek şikayetçi oldu.Olayla ilgili ifadesi alınan Sıla Özer, arkadaşı Deniz'in anlattıklarını doğruladı. Taksinin plakasından araç sürücüsü Fikret S. tespit edildi. İddiaları reddeden sürücü, olay sırasında alkollü olmadığını, Sarı ve arkadaşından sokağın başında inmelerini rica ettiğini söyleyen Fikret Ç, 'Beni tehdit etmeye başladılar. Sen bittin. Hayatını karartacağız' diyerek bağırmaya başladılar. Ben ilerlemeye devam ettim. Parayı yüzüme fırlatıp indiler. Ben suçsuzum' dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.