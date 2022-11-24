Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Yüzyıllardır kayıp olan saray tozun altında yeniden keşfedildi. Herkes ilginç keşfi görmek için bölgeye akın edecek.Hişam Sarayı, 19. yüzyılda yeniden keşfedilene ve 1930'larda ortaya çıkarılana kadar yüzyıllar boyunca unutulmuş olarak kalmıştı. Daha sonra tozun altında mozaik taban ortaya çıktı. Mozaikler, 947 yılında meydana gelen deprem sonucunda yıkılarak molozla kaplanmıştı. Filistin'in Eriha kentinde Emevi Halifesi Hişam Bin Abdülmelik tarafından yaptırılan “Hişam Sarayı”, zemininde yer alan 'Hayat Ağacı' adı verilen 827 metrekarelik dünyanın en büyük mozaik tablosu ile yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor.UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan saray, içindeki taban mozaikleri, revak, cami, çeşme, avlu ve Roma hamamlarını model alan buhar odası ile İslam mimarisini yansıtıyor. Ancak, beş yıl öncesine kadar, Japonya tarafından finanse edilen 12 milyon dolarlık bir restorasyon çalışması başlatıldığı için saray ziyaretçilere kapatılıncaya kadar hala ihmal edildi. Filistin turizm ve eski eserler bakanlığı müsteşarı Saleh Tawafsha açılış töreninde yaptığı açıklamada, “Bu mozaik, Filistin'den doğal ve ayırt edici bir renge sahip beş milyondan fazla taş parçası içeriyor.” diyor. Ölü Deniz yakınlarındaki Hişam Sarayı, yaklaşık 150 dönümlük bir alanı kaplıyor ve hamamlar ve bir tarım arazisinden oluşuyor.Saray, taban mozaikleri, revak, cami, çeşme, avlu ve Roma hamamlarını model alan buhar odası ile erken İslamiyet mimarisini yansıtıyor. Emevi Hanedanlığı MS 660'tan 750'ye kadar sürmüştü. İslami bir çöl kalesi olan Hişam'ın Sarayı Emevi Hanedanı döneminde yapılmış ve milattan sonra 660 ile 750 yılları arasında kullanılmış bir bina. Hişam'ın Sarayı diye bilinen yapının içindeki mozaiklerin restorasyonu beş yıl aldı ve 12 milyon dolara mal oldu. Mozaikler aslında 1000 yıllık ama çölde bulunan saray ancak 19. yüzyılda keşfedilmişti. Bina keşfedilmiş ama içindeki kıymetli mozaikler 2016 yılında Japon finansmanıyla başlatılan bir restorasyon çalışmasına kadar tam olarak ortaya çıkarılamamıştı. Ölü Deniz'e yakın Hişam'ın Sarayı 60 hektar kadar bir alana kurulu. Mozaik panellerin büyüklüğü yaklaşık 835 metrekare ve içerisinde 5 milyonu aşkın parça mozaik ve küçük mozaik taşları var.Kompleks sadece harabelerde var. Jericho şehir merkezine 3 km uzaklıktadır ve saray binasını, mozaikli hamamı, camiyi, köşkü ve yakın zamanda inşa edilmiş idari veya sıhhi tesislere sahip hizmet binalarını içerir. Günümüz Ortadoğu'sunda Emevi hanedanından az çok güçlendirilmiş karaktere sahip çok sayıda benzer kompleks korunmuştur. Bunlara Çöl Kaleleri denir.Mayıs 2021'de Filistin makamları Hişam Sarayı'nı UNESCO Dünya Mirası listesine sundu. Emevi hanedanı, en geniş kapsamına MS 750 civarında sahipti ve Hindistan sınırından Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'dan İspanya'ya kadar uzanıyordu. Hoşgörülü etkileşim ile karakterize edilen birçok halk, kültür ve dinden oluşan bir imparatorluktu. Bazı tarihçiler dönemi İslam sanatının doğuşu olarak görürler. Tozun altından saray çıktı. Kimse yerini bilmiyordu yüzyıllar sonra bulundu.