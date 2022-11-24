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Teslim olan teröristten dikkat çeken sözler: HDP parayla PKK'ya eleman topluyor

Terör örgütü PKK'dan kaçan eski örgüt mensubunun açıklamaları, PKK’nın örgüte adam kazanmak için HDP aracılığıyla gençleri kandırıp haberleri olmadan örgüte satıldığını ortaya koydu.

Teslim olan teröristten dikkat çeken sözler: HDP parayla PKK'ya eleman topluyor
Ekleme: 24.11.2022 - 14:42 Güncelleme: 24.11.2022 - 14:43 / Editör: Ozge Selin
Teslim olan teröristten dikkat çeken sözler: HDP parayla PKK'ya eleman topluyor
Türkiye teröre ve terör örgütlerine karşı sert ve caydırıcı mücadelesini hız kesmeden sürdürüyor. Peş peşe yapılan harekat ve operasyonlar, annelerin evlat nöbeti ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü ikna çalışmaları terör örgütü PKK'da çözülmeyi hızlandırıyor. Eleman devşirmekte zorlanan terör örgütünün parayla eleman kazanıyordu. Bu ayrıntılar teslim olan teröristin anlatımlarına yansıdı.

Eski örgüt mensubu M.E.A, Lice kırsalında 7 yıl önce örgüte katıldığını anlattı. TRT Haber'de yer alan habere göre M.E.A, 16 yaşındayken HDP'liler aracılığıyla önce uyuşturucu sonra terör batağına sürüklendiğine dikkat çekti, 'HDP'liler hem uyuşturucu ile mücadele ettiklerini söylüyor hem de depolarında uyuşturucu tutup kendileri içip kendileri satıyordu. O şekilde biz de alıştık” dedi.

M.E.A, HDP binasında ideolojik eğitim aldıklarını şu sözlerle anlattı:

'Diyarbakır Çınarlıyım. Beni okuldan ve ailemden soğutmaya çalıştılar. 'Okula gitme, oraya gideceğine burada dur, yanımızda kal' diyorlardı. En son süreçte de Çınar'da HDP'nin altındaki yere Lice'den birisi geliyordu. Bize eğitim veriyordu. O eğitimlerden sonra artık bizimle açık açık konuşuyorlardı. Terör örgütünü övüyorlardı.'

'HDP'liler Lice kırsalında bizi teröristlere sattı'
Aileden koptuktan sonra tamamen örgüt güdümüne geçtiklerini söyleyen M.E.A. dağ kadrosuna katıldıkları gün parayla örgüte satıldıklarını anladıklarını söyledi.

Lice'ye götürüldük. 1-2 saat geçtikten sonra eve gitmek istediğimizde ‘gece oldu artık gidemezsiniz' dediler. O süreçten sonra artık biz de orada insan satıldığını anladık. Çünkü oraya gittiğimde bir torba vardı oradaki adamın elinde, geldiğinde o torba yoktu. Para torbasıydı o.'

'Dağda altı ay banyo yapmadım'
Lice kırsalında bir süre tutulan M.E.A önce Irak'ın, oradan da Suriye'nin kuzeyine götürüldü. O da çoğu örgüt mensubu gibi pişman olup kaçmak istedi ancak bu o kadar kolay olmadı. Defalarca kaçmaya çalıştığını anlattı:

'Ben dağda 6 ay boyunca banyo yapmadım. Ben ya hapse gireyim ya da öleyim ama kendi toprağımda olayım dedim. Onlar da güvenlikleri sıkılaştırdı. Güvenliği daha da çok artırdılar. Kaçmaya çalıştıktan sonra hapse atıldım. 7 ay boyunca tuvaletteydim. Yani insanlık yeri değil…'

Evlat nöbeti kaçışları hızlandırdı
En sonunda kaçmayı başaran ve M.E.A. güvenlik güçlerine sığındı. Eski örgüt mensubu, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sonrası örgütteki kaçışların arttığını söyledi.

'Amaçsız bir şey uğruna ölüyorsun'
Ailesine kavuşan eski örgüt mensubu, gençlere de seslendi.

'Hem buradan gitmek isteyenler, hem de oradan gelmek isteyenlere diyorum. Buradan gitsen her şeyin gidiyor. Amaçsız bir şey uğruna ölüyorsun. Çok şükür. Ben geldim, devlet yardımcı oldu.'
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