ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları

Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesinde önemli gelişme. Merakla beklenen ÖTV matrah güncellemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV matrah oranları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...