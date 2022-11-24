ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de! İşte yeni ÖTV matrah oranları
Sıfır araç ve ikinci el otomobil almak isteyenleri ilgilendiren ÖTV matrah düzenlemesinde önemli gelişme. Merakla beklenen ÖTV matrah güncellemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki yeni ÖTV matrah oranları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...
Son dakika haberleri... Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
'4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların Özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.' denilerek yeni matrah güncellemesi paylaşıldı.
İşte o güncellenen ÖTV matrah oranları...