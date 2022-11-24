Kılıçdaroğlu'nun 'Uzmanlık sınavına girmeyin' çağrısı karşılık bulmadı: Adaylar sınava tam katılım sağladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz ay öğretmenlere seslenerek uzman öğretmenlik sınavına girmemeleri için çağrıda bulunmuştu. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun 'Sınava girmeyin' çağrısı yaptığı öğretmenler, kariyer sınavına tam katılım sağladı. Öğretmenler Günü etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenin 422 bininin başarılı olduğunu duyurdu. Erdoğan, "Gerek kışkırtmalara pirim vermedikleri gerekse gösterdikleri başarı dolayısıyla öğretmenlerimizi tebrik ediyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen uzman öğretmenlik sınavına tepki göstererek adaylara 'Sınava girmeyin' çağrısında bulunmuştu.Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, 'Bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte buluruz' ifadelerini kullanmıştı.Kılıçdaroğlu'nun 'Sınava girmeyin' çağrısı yaptığı öğretmenler, kariyer sınavına tam katılım sağladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Öğretmenler Günü münasebetiyle Cumhurbaşkanlığı Beştepe Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte uzman öğretmenlik sınavına giren adayların sayısını açıkladı.Erdoğan, sınavda 422 bin öğretmenin sınavda başarılı olduğunu söyleyerek şu açıklamalarda bulundu:'Uzman öğretmenlik sınavına başvuran 432 bin öğretmenimizin 422 bini başarılı oldu. 69 bin öğretmenimiz başöğretmen oldu. Gerek kışkırtmalara pirim vermedikleri gerekse gösterdikleri başarı dolayısıyla öğretmenlerimizi tebrik ediyorum. Değerli misafirler inşallah önümüzdeki dönemi Türkiye Yüzyılı yapacağız.'