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Kayseri’de ölümle burun buruna! 5 metreden düştü cami ile duvar arasında sıkıştı .

Kayseri'de Öğretmenler Günü’nde 2 öğretmenin içinde bulunduğu otomobil, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. İstinat duvarı ile cami duvarı arasına sıkışan otomobildeki öğretmenler ile 1 kız çocuğu yaralandı. .

Ekleme: 24.11.2022 - 17:06 Güncelleme: 24.11.2022 - 17:08 / Editör: Ozge Selin
Kayseri’de ölümle burun buruna! 5 metreden düştü cami ile duvar arasında sıkıştı .Kayseri'nin Talas ilçesinde yaşanan kaza, saat 11.00 sularında Tablakaya Mahallesi'nde meydana geldi.

Öğretmen Melek Özdemir, meslektaşı Feraye Akgül ve kızı Damla Akgül ile 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir restoranda kahvaltı yaptıktan sonra 38 AFC 773 plakalı otomobille okula gitmek için yola çıktı. Özdemir'in kontrolünden çıkan araç, korkulukları yıkıp 5 metre yükseklikten düştü. Otomobil, istinat duvarı ile Yaman Dede Camii'nin duvarının arasına sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri’de ölümle burun buruna! 5 metreden düştü cami ile duvar arasında sıkıştı .

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