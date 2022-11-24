  • USD: 18,60 - 18,64
  • EURO: 19,37 - 19,41
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karkamış'ta vatandaşlardan Ümit Özdağ'a büyük tepki

Suriyeli sığınmacılar ile ilgili açıklamaları ile tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Karkamış’ta siyasi açıklamalarını sürdürdüğü esnada vatandaşların tepkisi ile karşılaştı. Tepkilerin artması üzerine Özdağ bir dükkana sığındı.

Karkamış'ta vatandaşlardan Ümit Özdağ'a büyük tepki
Ekleme: 24.11.2022 - 15:35 Güncelleme: 24.11.2022 - 15:38 / Editör: Ozge Selin
Karkamış'ta vatandaşlardan Ümit Özdağ'a büyük tepki
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, öğle saatlerinde PKK/YPG'li teröristler tarafından pazartesi günü roketatar ve havan saldırılarının düzenlendiği ve bir öğretmen ile bir çocuğun şehit olduğu Karkamış ilçesine geldi.

İlk olarak saldırıda şehit olan Hasan Karataş'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulunan Özdağ, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı'na geldi. Burada gazetecilere açıklama yapan ve hükümetin Suriye politikasını eleştiren Özdağ konuştuğu sırada çevredeki bazı kişilerin tepkisiyle karşılaştı. Bölgede toplanan bazı kişiler, “Acımız taze, siyaset yapmayın” diye tepki gösterdi. Bu kişilere partililer de karşılık verdi. Açıklamasını yarıda kesen Ümit Özdağ, kendisini eleştirenlerin yanına gitti. Bölgedeki bir iş yerine giren ve burada vatandaşlar ile konuşan Özdağ, çıktıktan sonra gazetecilere ziyaretlerinin bilinçli olarak provoke edildiği iddiasında bulundu.

Karkamış'ta vatandaşlardan Ümit Özdağ'a büyük tepki

ARBEDE ÇIKTI
Özdağ'ın bu açıklamasına da çevredeki bazı kişiler tepki gösterdi. Duruma öfkelenen bazı partililer, grubun üzerine yürüdü. İki grup arasında arbede yaşandı ve bu sırada bazı vatandaşlar bölgeden uzaklaştırılmaya çalışıldı. Ancak yaklaşık 40 kişilik grup kendilerine yönelik tutumu protesto etmeyi sürdürdü. Zafer Partililer ise saldırıya uğradıklarını iddia etti. Yaşanan arbede, çevik kuvvet polislerinin araya girmesi ile son buldu. 

Karkamış'ta vatandaşlardan Ümit Özdağ'a büyük tepki

BİR DÜKKANA SIĞINDI
Tepkilerin artması üzerine Özdağ, polis ekiplerinin yoğun güvenlik tedbirleri ve partililerin arasında önce bir dükkana sığındı. Ümit Özdağ ve beraberindekiler, daha sonra Karkamış Sınır Kapısı'nın bulunduğu alandan ayrıldı.

Karkamış'ta vatandaşlardan Ümit Özdağ'a büyük tepki




Mersin'de sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi
Bakan Nebati'den faiz mesajı
Milli harp sistemlerinde 'KORAL' devrimi! Düşmanın gözünü kör edecek
Kılıçdaroğlu'nun 'Uzmanlık sınavına girmeyin' çağrısı karşılık bulmadı: Adaylar sınava tam katılım sağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Karkamış'ta vatandaşlardan Ümit Özdağ'a büyük tepki
Yerli otomobil TOGG'da seri üretim tam gaz devam ediyor: 227'nci araç banttan indi
Yunanistan'da Doğu Akdeniz paniği! Dendias' bu sözlerle açıkladı: 'Gerisi Türkiye için savaş sebebi'
Teslim olan teröristten dikkat çeken sözler: HDP parayla PKK'ya eleman topluyor
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Yine facia yine İETT! Önce minibüse sonra kafeye çarptı
Bakan Kirişci: Tarım sektörümüz son 19 yılın 15’inde büyüme gösterdi
PKK'ya selam çakan HDP'li Beştaş'ın 'önerge yalanı' ortaya çıktı!
Bakan Nebati 'Kararlıyız' diyerek duyurdu! Doğal gaz için tarih verdi: 'Vanasını açacağız'
Emekli Amiral Türker Ertürk Halk TV'de PKK’yı aklamaya çalıştı: İstiklal saldırısı ile ilgili tepki çeken sözler
Pençe Kılıç fena korkuttu! YPG elebaşı Ferhat Abdi, Biden'a sığındı: Türkleri durdurun
CHP'nin kirli iş birliği ortaya çıktı: Yalan ve iftira dolu paylaşımlarla polisleri hedef aldılar
Bakan Koca: 115 bin ilave personel alacağız
Merkez Bankası, politika faizini bugün açıklayacak
İYİ Parti'li Aytun Çıray’ın başörtüsünün yasaklanması gerektiğini söylediği görüntüler ortaya çıktı
Meteoroloji gün verdi: Kar geliyor

Meteoroloji gün verdi: Kar geliyor

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Tozun altından saray çıktı: Kimse yerini bilmiyordu yüzlerce yıl sonra tesadüfen bulundu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Twitter'da Elon Musk krizi: Yedi büyük şirket reklamlarını durdurdu

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

Türkiye'nin en yüksek ayaklı viyadüğü trafiğe açılıyor

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

ABD'de, 30 yıl önce dondurulan embriyolardan ikiz bebekler dünyaya geldi

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük

Doç. Dr. Doğan Kalafat: Daha büyük bir deprem olma olasılığı düşük