İYİ Parti'li Aytun Çıray’ın başörtüsünün yasaklanması gerektiğini söylediği görüntüler ortaya çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ın başörtüsü düşmanlığı yaptığı bir konuşması sosyal medyada gündem oldu. Yıllar önce çekilen görüntülerde Çıray'ın başörtüsünün devlet kurumları, TBMM Genel Kurulu, ilk ve ortaokullarda yasaklanması gerektiğini savunduğu anlar büyük tepki topladı.Çıray, söz konusu görüntülerde şu ifadeleri kullanıyor:'Bizim buradan sonraki laiklikle ilgili hassasiyetimiz şurada başlar. Birincisi kamu erkinin kullandığı her yerde başörtüsü yasağı devam eder devlet kurumlarında. Devlet erkini kullanan herkes bu yasağa uymak zorundadır. Devlet yönetiminde bulunan herkes bu yasağa uymak zorundadır. Devletin kılık kıyafet yönetmeliği vardır buna uyar. Sadece başörtüsü yasağı açısından söylemiyorum. İkincisi TBMM Genel Kurulu bu vazgeçilmez şartlardan. Üçüncüsü ilk ve orta öğretimde başörtüsü yasağı olmaya devam eder. Çünkü ilk ve orta öğretim sizin çok çok iyi bildiğiniz bir şekilde, çocukların kendini tanımlama, yetişme, öğrenme, özgürce seçme dönemlerini kapsar. Pedagojik olarak hiçbir simge onlara verilemez. Bu başlangıçta onların seçme hakkını kullanmadan kafalarının içinin kısıtlanması demektir.'