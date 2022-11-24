İstanbul Valisi Yerlikaya, şehit polisin öğretmen kızını misafir etti

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 10 Mayıs 2016'da şehit olan Arslan'ın ortaokul öğretmeni kızı Kübra Nur Yıldırım, 10 aylık bebeği Osman Batur ve ailesiyle, Valiliğin misafiri olarak İstanbul'a geldi ve Yerlikaya'yı ziyaret etti.Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Kübra Nur Yıldırım, babasının kendisini öğretmen olarak görmeyi çok istediğini aktardı.Yıldırım, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliğini kazandığında, babasının çocuklar gibi sevindiğini belirterek, o anlarını şöyle anlattı:"Bana, 'En büyük hayalim, öğretmen olarak atandığını görmek ve ilk gününde sınıfta en arka sıraya oturarak seni dinlemek' demişti. Ben de 'Kim bilir nereye tayin olacağım, izin alıp nasıl geleceksin babacağım?' dediğimde 'Allah büyük' dedi. Babam şehit olduktan birkaç ay sonra Van'da ilk tayin olduğum okuluma gittim. Sınıfıma girdiğimde çok heyecanlıydım. Sınıf listesinden isimleri okuyor, öğrencilerle tanışıyordum. Birden listede Ferhat ismini gördüm. Soyadına baktım Arslan yazıyordu. Gözlerime inanamadım babamın ismi ve soy ismiyle aynıydı. O an büyük şok yaşadım. 'Ferhat Arslan burada mı?' diye sordum. En arka sırada bir el kalktı, 'Buradayım öğretmenim' dedi. Benim için çok mucizevi bir olaydı. Bakara Suresi'nde bahsedilen 'Siz onlara ölü demeyiniz, onlar ölü değillerdir ama siz bunu anlayamazsınız' ayeti aklıma geldi."Vali Yerlikaya, öğretmen Kübra Nur Yıldırım'ın anlattıklarının da yer aldığı ziyaret videosunu sosyal medya hesaplarından da paylaştı.